Обновленный SKODA RAPID: чего ждать от рестайлинга

Почему это – хорошая новость для российских автолюбителей, и чем нас удивят чешские конструкторы?

Обновленный ŠKODA RAPID: чего ждать от рестайлинга?

Первое поколения легковых авто ŠKODA RAPID оказалось конструктивно удачным и коммерчески успешным: из 70 тысяч проданных в РФ авто бренда, больше 10% продаж пришлось именно на популярный лифтбек. Его популярность - результат грамотной работы конструкторов, добившихся полной гармонии высокой динамики, хорошей проходимости и маневренности, длительной безремонтной эксплуатации, безопасности управления, безупречного дизайна и комфорта для человека.

Однако мир не стоит на месте, запросы рынка постоянно растут, а технологии совершенствуются. Пришло время «обновить», усовершенствовать и модернизировать автомобиль до стандартов начала третьего десятилетия XXI века. Разработчики выбрали оригинальное решение: сохранить в машине все удачные наработки 2012 года, и добавить к ним лучшие технологические и дизайнерские новинки, увеличить количество доступных опций и сделать рестайл дизайну кузова. И получился новый ŠKODA RAPID 2020!

Что сохранилось

- Усовершенствованная модификация RAPID останется пятидверным лифтбеком (гибридом седана и хетчбека) на базе классической модульной платформы ŠKODA PQ-25 с колесной базой, неоднократно доказавшей свою надежность и универсальность.

- Для российского рынка авто будет комплектоваться проверенными в эксплуатации «атмосферниками» с объемом 1.6 л (90 л.с.) с 5-ступенчатой МКПП, которые будут разгонять машину до 100 км/час за 11.3 секунды и потреблять до 5.7-6 литров топлива.

- Сохранились также привычные комплектации RAPID - Entry, Active, Ambition, Style и Monte Carlo, хотя количество опций и возможности оборудования стали существенно внушительнее и современнее.

На этом сходство нового ŠKODA RAPID с предыдущим поколением заканчивается. Во всем остальном – это совершенно новая машина!

Рестайлинг ŠKODA RAPID

Прежде всего, изменились габариты кузова – машина стала длиннее на 16 мм и шире на 20 мм, а значит, несколько просторнее и вместительнее. Существенные же изменения претерпели экстерьер и интерьер авто, 14-дюймовые колесные диски были заменены на 15- и 16-дюймовые, а также расширился и осовременился опционный пакет всех комплектации машины.

Дизайн кузова

В передней части кузова новой ŠKODA RAPID была увеличена и оформлена хромированной контурной рамкой «фирменная» панорамная решетка радиатора, и растянут на всю ширину бампера нижний воздухозаборник. Появились новые светодиодные двухсекционные фары треугольной («стреловидной») формы со световой полоской ДХО и противотуманные подфарники снизу на бампере. Немного изменилась и стала более «выдутой» форма капота и крыльев.

Задняя часть кузова оформлена зауженными задними фонарями L-образной формы (часть на заднем бампере, вторая часть на задней дверце машины). Вместо «классической» эмблемы бренда, поперек задней двери нанесена большая надпись ŠKODA. Задняя (пятая) дверь функциональна, легко открывается и обеспечивает удобный доступ к вместительному багажному отделению. Добавляет массивности задней части кузова широкий бампер с вмонтированными диффузором и патрубками выхлопной трубы, а также изящный спойлер над верхней кромкой крышки багажного отделения.

Фото: Волго-Раст.

Дизайн и оборудование салона

В салоне существенно улучшилось качество обивочных материалов и эффективность звукоизоляции. Кроме того в салоне установлены:

Оснащение и опции управления

Даже в базовой комплектации рестайлингового ŠKODA RAPID 2020 предусмотрены премиальные возможности и расширенный опционал. Во всех комплектациях планируется установка следующего оборудования: электроусилитель рулевого управления, кнопка запуска двигателя, кондиционер, камеры заднего вида (динамическая развертка), светодиодные фары и литые колесные диски на 15” и 16”.

Из опций, кроме подогрева руля и сидений будут доступны адаптивный круиз-контроль, контроль дистанции, система слежения за мертвыми зонами, помощник парковки, контроль физического состояния водителя, автоматическая регулировка яркости света фар в зависимости от дорожной ситуации.

Комплектации

Несмотря на то, что комплектаций у нового ŠKODA RAPID все так же пять, и они носят те же названия, что и у первой версии лифтбека, количество и качество оборудования и опций существенно лучше.

- Entry (от 670 тыс. рублей) – базовая или «минимальная» комплектация автомобиля с двигателем 1.6 л (90 л.с.) и 5-ступенчатой МКПП, в которую входит 4-позиционный мультимедийный руль, бортовой компьютер, ABS, датчики внешней температуры, переключения головной оптики и курсовой устойчивости, система предпускового подогрева топлива, обогрев переднего/заднего стекла, электростеклоподъемники, иммобилайзер, 4 полушки безопасности.

- Active (от 785 тыс. рублей) – комплектация с движком 1.6 л/5-ст. МКПП или форсированным на 110 лошадей мотором/6-ст. АКПП, которая включает все возможности Entry + 6-позиционны мультимедийный руль с подогревом, штатная телефония и GPS-навигатор с подключением к «Эра-Глонасс», противотуманные фары, 6 полушек безопасности, запаска и специальное отделение в багажнике для личных вещей.

- Ambition (от 900 тыс. рублей) – полноценный опционный аналог версии Active с форсированным ДВС 1.4л на 125 л.с., в который включены дополнительно стеклоподъемники на все двери, кондиционер, система подогрева передних кресел, зеркала заднего вида с электроприводом, медиасистема + 6 динамиков, хромировка декора в салоне, увеличенные колесные диски и спойлер на задний бампер.

- Style (от 1.070 тыс. рублей) – комплектация с ДВС 1.6 л на 110 л.с./АКПП или форсированным движком на 125 лошадей с DCG, которая включает все опции и оборудование версии Ambition + зимние опции подогрева кресел, руля, двухзонный круиз-контроль, систему предупреждения о фронтальном столкновении, контроль над физическим состоянием водителя и кожаную отделку салона.

- Monte Carlo (от 1.100 тыс. рублей) – флагманская комплектация со всеми возможностями Style + биксеноновую подсветку приборной панели, спортивный дизайн кресел в салоне.

Фото: Волго-Раст.

Как видите, ŠKODA RAPID сумела взять и сохранить все лучшее, что сделало успешной предыдущую модификацию чешского лифтбека, и обзавестись набором суперсовременного оснащения и функциональных премиальных опций. Это одновременно актуальная и вполне доступная для российского автолюбителя машина XXI века, которая усовершенствована для отечественных дорог и должна стать не менее успешной и популярной, чем ее предшественница.

Купить новый лифтбек ŠKODA RAPID 2020 любой комплектации можно будет у официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава». Записаться на тест-драйв можно по телефону: +7 (8442) 55-23-55.

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