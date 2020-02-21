Презентация Долгожданного SKODA KAROQ в Волга-Раст-Октава

Это была, пожалуй, самая громкая презентация этого года. Два дня, сотни гостей, самые интересные мастер-классы и непрерывные тест-драйвы – это лишь малая толика того, что успели увидеть гости мероприятия.

Фото: Волго-Раст.

Фото: Волго-Раст.

Несмотря на множество зон активностей, таких как увлекательный квест, мастер-класс по декору открыток, виртуальный тест-драйв, изготовление эко-саше для автомобиля, роспись картин, красивая фотозона и прочее - все внимание гостей было приковано к автомобилю.

Фото: Волго-Раст.

ŠKODA KAROQ - новый представитель дружного семейства ŠKODA, готовый вдохновлять и открывать новые горизонты для каждой семьи.

Забота и продуманность деталей, функциональность и SIMPLY CLEVER решения дают полезные решения и детям, и взрослым и даже четвероногим питомцам. Мы сворачиваем с привычной дороги в поиске новых маршрутов. Следуем за своим сердцем, а не за навигатором. Отпускаем ситуацию, а не пытаемся все контролировать. Чувствуем себя как дома, даже в дали от него. И летаем от счастья, когда есть с кем им поделиться. Это особенный путь - путь Нового ŠKODA KAROQ.

Фото: Волго-Раст.

Фото: Волго-Раст.

Захватывающую атмосферу праздника обеспечил отличный ведущий, который провел интересные конкурсы и розыгрыши призов. Участники мероприятия в ожидании своей очереди на тест-драйв успевали поучаствовать в многочисленных викторинах. Победители, продемонстрировавшие отличные знания как истории компании ŠKODA, так и особенностей современных марок автомобилей чешского производства, получили интересные подарки.

Для маленьких гостей мероприятия была отведена отдельная территория, на которой работал весёлый аниматор и проходили интересные конкурсы. Благодаря аквагримму, многие маленькие непоседы умудрились примерить на себя несколько кардинально противоположных образов. Детям понравился не только конечный результат, но и сам процесс преображения, за которым они наблюдали с открытыми ртами. А самые активные участники смогли пройти тест-драйв на детских машинках ŠKODA и получить первое в своей жизни водительское удостоверение.

Фото: Волго-Раст.

Фото: Волго-Раст.

Самые захватывающие моменты во время всего мероприятия помог запечатлеть фотограф. Фотозона в выбранной тематике «Особенный путь» не оставила никого равнодушным: фотограф успевал зафиксировать на память не только особенный путь каждого гостя , но и тестирование вместительности Нового ŠKODA KAROQ, проехавшись вместе с участниками по маршруту во время тест-драйва. А участников уникального тест-драйва на ŠKODA KAROQ ждал сюрприз - нарисованный портрет на стаканчике с кофе и вкусное пирожное KAROQ .

Фото: Волго-Раст.

Фото: Волго-Раст.

Пожалуй, больше всего потенциальных покупателей волновал вопрос цены. С учетом всех ноу-хау новинки, высоким спросом на модель на рынке ее стоимость вполне обоснована: от 1 499 000 рублей в комплектации Ambition 1.4 TSI с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Если хотите стать владельцем новинки прямо сейчас, то уже в наличии у официального дилера компании «Волга-Раст-Октава» есть автомобили в комплектациях Ambition и Style.

Резюмируя обзор, можно сказать одно – этот автомобиль стоит один раз увидеть, чтобы понять насколько он продуман и инновационен. Просто пройдите тест-драйв и никакие слова уже не будут нужны! Записаться на тест-драйв можно на сайте или по тел. (8442)55-23-55.

Презентация Нового ŠKODA KAROQ надолго останется в памяти у тех, кому посчастливилось первыми увидеть и испытать новую модель, только поступившую на российский рынок!

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