2020-02-21T20:20:11+03:00
Общество

В ЖК «Комарово» пустят новый автобус

Маршрут №22 до Верхней Ельшанки свяжет новые микрорайоны и поселки Советского района Волгограда с основными магистралями
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Мэрия объявила конкурс среди перевозчиков на автобус №22.Мэрия объявила конкурс среди перевозчиков на автобус №22.Фото: Тимур ХАНОВ
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Проблема транспортной доступности в новых микрорайонах и отдаленных поселках Волгограда стоит остро. Без личного автомобиля передвигаться порой проблематично, а на такси - дорого. Вскоре в Советском районе появится новый автобусный маршрут №22, который поможет решить транспортные вопросы для «безлошадных» обитателей ЖК «Комарово», жилых комплексов «Новый свет» и «Ново Комарово», а также поселков Ветеранов, Кирпичный и Верхней Ельшанки. К тому же на новом направлении будут действовать социальные проездные билеты. Власти Волгограда объявили аукцион, по итогам которого определят перевозчика.

От поселка Верхняя Ельшанка автобус №22 пойдет до улицы Казахской, далее по улице Ивановского до ЖК «Комарово». От остановки «Ул. Комарова» маршрут пойдет по улицам Качуевской и Песчанокопской до Второй продольной, затем направо - до СХИ и далее по улице Казахской с остановками «Больница №7» и «Тулака» до конечной скоростного трамвая «Станция Ельшанка».

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, автобусы №22 ЖК «Комарово» - Верхняя Ельшанка в часы пик будут ходить с интервалом 13 минут. Протяженность маршрута составит 12 километров. При его разработке власти учли пожелания волгоградцев, так что автобусы будут проезжать мимо больницы №7, школ №54 и №111. Новое направление дополнит уже существующие в Советском районе автобусные маршруты №31К «Верхняя Ельшанка - Горная Поляна», №50 «7 ветров (Землячки) – ул. Комарова» и №46А «ТРЦ «Акварель» - ул. Песчанокопская (ул. Комарова)».

ИСТОЧНИК KP.RU

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