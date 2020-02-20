Внесены изменения в информационное сообщение о проведении электронного аукциона на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, являющихся собственностью ПАО Сбербанк, расположенных по адресу: Волгоградская область, город Волгоград, улица Коммунистическая, дом 40, опубликованное на сайте https://www.volgograd.kp.ru/ 26.12.2019г. по Лоту №3 (РАД-201021).

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АО «Российский аукционный дом» сообщает о внесении следующих изменений в информационное сообщение о проведении электронного аукциона на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, являющихся собственностью ПАО Сбербанк, расположенных по адресу: Волгоградская область, город Волгоград, улица Коммунистическая, дом 40,опубликованное на сайте https://www.volgograd.kp.ru/26.12.2019г. по Лоту №3 (РАД-201021).

В информационном сообщении читать в следующей редакции абзацы:

«Лот 3:Часть девятиэтажного нежилого здания с цокольным и техническими этажами, кадастровый номер 34:34:040037:412, общая площадь: 16 740 кв.м, расположенного по адресу: Волгоградская область, город Волгоград, улица Коммунистическая, дом 40. В аренду передаются нежилые помещения общей площадью 622,7 кв.м., расположенные на 7 этаже.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды: 11 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 3 –

153 185 руб. 00 копеек (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 3 – 102 123 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка –153 185 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 5 106 руб. 20 коп.

Шаг аукциона на понижение – 10 212 руб. 40 коп.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц».

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