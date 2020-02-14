Новые победы маленьких Котельниковцев

Так, 8 февраля ст. Задоно - Кагальницкой Ростовской области проходил ежегодный турнир по боксу памяти В. Федоренко и посвященный 31 годовщине вывода войск из Афганистана.

Более 100 участников из Ростовской области, Калмыкии и других регионов приняли участие. По уже сложившейся традиции, Волгоградскую область представляли юные боксеры города Котельниково в составе 11 человек. Для многих это были первые соревнования, но несмотря на это, ребята показали зрелищные, захватывающие бои.

По итогам турнира, кубками за лучший бой, волю к победе и первое место были награждены Быкадоров Георгий, Салохин Роман, Квитко Сергей, Амиров Муслим, Баудинов Хасанбек. Вторые места завоевали Шелестов Кирилл, Баудинов Ясен, Давыдов Максим, Молдаев Хасух, Агафонов Даниил, Золошков Максим.

Свои победы в турнире ребята посвящают землякам, служивших в Афганистане, Пользуясь случаем, администрация ЦДТ, родители и юные боксеры выражают сердечную благодарность исполнительному директору кампании «Еврохим-ВолгаКалий» Сахарову Евгению Михайловичу и председателю профсоюзной организации кампании «Еврохим-ВолгаКалий» Глущенко Виктору Николаевичу за оказанную помощь и предоставленную возможность проводить тренировки по боксу в спортивном комплексе «Кристалл».