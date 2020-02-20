2020-02-20T17:24:54+03:00
Общество

На здание медуниверситета Волгограда вернут Сталина

Эксперты дали заключение на проектную документацию по реставрации фасада здания бывшей Высшей партшколы [фото]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Сталина убрали в ноябре 1961 года.Сталина убрали в ноябре 1961 года.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Здание Высшей партийной школы, в котором сегодня находится Волгоградский медицинский университет, готовят к реставрации. Этот памятник истории и архитектуры расположен в самом сердце города-героя. Именно здесь 31 января 1943 года водрузили Красное знамя Победы, символизирующее окончание Сталинградской битвы. Фасад планируют привести в порядок, плюс к этому на него вернется замазанное имя Сталина. Эксперты из Астрахани и Пскова изучили научно-проектную документацию по сохранению и реставрации фасадов шестиэтажного здания и дали свое положительное заключение.

Здание является объектом культурного наследия и стоит на балансе ВолгГМУ. Фото из архива ВолгГМУ

Здание является объектом культурного наследия и стоит на балансе ВолгГМУ. Фото из архива ВолгГМУ

ОТДЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ – В АВАРИЙНОМ СОСТОЯНИИ

Здание на площади Павших Борцов, 1, построили в 1953 году по проекту архитекторов Василия Симбирцева и Ефима Левитана. За эту работу их удостоили сталинской премии. Построенные в разное время части соединили в единое здание сложной формы, выходящее на четыре улицы.

Барельеф Сталина обратно не вернут. Его изображение утрачено. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Барельеф Сталина обратно не вернут. Его изображение утрачено.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На фасаде расположены характерная символика советской партийной школы: гирлянды, звезды, знамена, раскрытые книги и портреты вождей. Со стороны Аллеи Героев изначально разместили барельефы Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Слова «Ленин» и «Сталин» также начертали на раскрытых книгах лепных капителей. Но когда культ Сталина официально развенчали, в ноябре 1961 года его барельеф с фасада сбили, а имя на правой странице затерли на всех 31 книгах. Но все это является предметом охраны.

Отдельные участки фасада здания находятся в аварийном состоянии. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Отдельные участки фасада здания находятся в аварийном состоянии.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщает «КП-Волгоград», согласно акту государственной историко-культурной экспертизы, состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника в целом неудовлетворительное. Отдельные участки здания находятся в аварийном состоянии.

"Сталина" замазали и не очень тщательно. "Ленин" остался. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

"Сталина" замазали и не очень тщательно. "Ленин" остался.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

При этом фундамент еще прочный, без трещин. Цоколь требует ежегодного ремонта. На стенах имеются трещины от креплений навешанных на историческое здание внешних блоков кондиционеров. Состояние в целом удовлетворительное. Но есть и аварийные участки. А вот состояние выходящих во двор фасадов неудовлетворительное и даже опасное.

Фасады почистят, укрепят и заделают трещины. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Фасады почистят, укрепят и заделают трещины.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Что касается внутреннего убранства, то штукатурка на потолках местами также пошла трещинами. Напольные покрытия в местах с интенсивным трафиком истерлись. При этом фрагментами сохранилась первоначальная отделка стен и потолков.

ЧТО ХОТЯТ ДЕЛАТЬ

Для сохранения памятника истории и культуры проект предполагает облицовку гранитом цоколя и главных входных порталов, заделку отверстий и трещин, реставрация лепного декора. Также требуется очистка и обработка фасада укрепляющими и защитными гидрофобными составами, восстановление металлических отливов и устройство защитных штукатурных отливов по верху капителей, замена части оконных блоков и витражей на входе. Плюс к этому - воссоздание утраченной балюстрады кровли, замена покрытия карниза, белых пластиковых окон на стеклопакеты «под дерево», а на входе - на изготовленные из массива дуба, касается это и входа в аптеки. Подсветку сделают по аналогии со зданием напротив.

Доска на здании рассказывает об историческом событии. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Доска на здании рассказывает об историческом событии.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Не особо тщательно затертые надписи «Сталин» также планируют восстановить. А вот вместо утраченного барельефа вождя новый лепить не будут. Место, где он был размещен хотят законсервировать и разместить на фасаде информацию о демонтаже изображения Сталина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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