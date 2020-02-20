Следователи нашли цыгана, убившего 17 лет назад двух волгоградских пенсионеров

Волгоградским следователям удалось раскрыть убийство двух пенсионеров, которое произошло 17 лет назад в городе Котельниково. Преступника вычислили по отпечаткам пальцев его невесты. Оказалось, смерть пожилых людей лежит на руках цыгана.

ДЕД ВПУСТИЛ ЦЫГАНА НА НОЧЛЕГ

Эта жуткая история случилась в середине марта 2002 года. В тот злосчастный день в дом 85-летнего старика постучались неизвестные люди. Они рассказали, что едут издалека в Волгоград и попросились на ночлег. Сердобольный дедушка впустил незнакомцев, но едва они переступили порог, как один из них схватил металлическую кочергу и стал бить хозяина. Он нанес ему не менее 15-ти ударов по голове и туловищу. После чего пошел рыться по комнатам в поисках наживы. В этот момент в дом вошла сестра избитого старика. Незнакомец набросился на нее с кулаками. Бил, пока пожилая женщина не потеряла сознание.

Парочка цыган попросилась к деду на ночлег и убила старика и его сестру. Фото СУ СК по Волгоградской области.

- Избитых и чуть живых пенсионеров обнаружили на следующий день соседи, которые решили проведать стариков. Они вызвали полицию и «скорую». Потерпевших увезли в больницу, но, несмотря на все усилия медиков, спустя непродолжительное время оба пенсионера скончались, - рассказывают «КП-Волгоград» подробности той страшной истории в СУ СК по региону.

НАШЛИ ПО ОТПЕЧАТКАМ ПАЛЬЦЕВ НА ШКАФУ

На момент расследования этого убийства удалось установить только то, что преступник прибыл в Котельниково на поезде из Иркутской области. На месте преступления следователи нашли и отпечатки пальцев, но личность по ним установить не удалось.

И вдруг спустя 17 лет именно эти отпечатки отобразились в базе. Выяснилось, что принадлежат они цыганке - жительнице Иркутской области На момент совершения преступления ей было всего 14 лет.

- Оказалось, что парень, действуя по их национальным традициям, выкрал 14-летнюю невесту в Иркутске и вез знакомить к своим родителям в Волгоград. Но парочка до областного центра не доехала, а вышла в Котельниково. Именно девушка-подросток постучалась в дом к убитому пенсионеру, и пока ее жених убивал дедушку, она держалась за шкаф, не догадываясь, что оставляет важные для следствия улики, - говорят следователи регионального СУ СК.

Спустя 17 лет удалось вычислить убийцу по отпечаткам пальцев его 14-летней невесты. Фото СУ СК по Волгоградской области.

РЕЦИДИВИСТ ЖИЛ ПОД ИМЕНЕМ БРАТА

Дальше история оказалась еще запутаннее. Выяснилось, что парень, который выкрал девушку из Иркутска, все последние годы жил под именем своего брата. Под его же именем он и попался сибирским полицейским, которые отправили его отбывать наказание в колонию Свердлоской области. Там убийцу волгоградских стариков и нашли наши следователи. Сейчас ему 47 лет.

- Обвиняемого этапировали в Волгоград. Нашим следователям удалось не только доказать его причастность к убийству, но и с помощью судебных экспертиз подтвердить его настоящую личность, - отмечают в следственном управлении.

Спустя 17 лет расследование убийства завершено.

- Свою вину в содеянном злоумышленник категорически не признает. Но факты говорят об обратном. В ближайшее время дело направят в прокуратуру Волгоградской области для утверждения обвинительного заключения. Ему вменяют «убийство двух лиц, сопряжённое с разбоем, с целью скрыть другое преступление» и «разбой, совершенный с применением предметов используемых в качестве оружия, сопряженный с незаконным проникновением в жилище и причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего».