Предложение руки и сердца событие особенное, тем более для девушки. Волгоградец Никита решил сделать предложение любимой запоминающимся. Тем более, что его избранница делает свадебные прически невестам. Местом для романтического свидания он выбрал центральный каток Волгограда в пойме Царицы. Ровно в 21.00 вечером 19 февраля по громкоговорителю катающихся попросили на минутку остановиться. Он признался ей в любви, опустился на колено и протянул кольцо: «Выходи за меня». В это время на экране в парке появились фото влюбленной пары и зазвучала их любимая песня. От счастья она запрыгала на коньках и ответила «Да». Свидетели романтического события, а их было немало, дружно поддержали молодых.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="592" height="336" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/761943" frameborder="0"></iframe> Волгоградец предложил руку и сердце любимой на катке в пойме Царицы.Видео - парк "Раздолье"

Никита и Юлия вместе уже три года. Она - стилист. Он учится на инженера и служит в армии по контракту. Сделать предложение Никита готовился заранее. Помогали ему в этом родные и друзья. Ведь из части его отпускают лишь пару раз в неделю.

- Он позвонил мне, рассказал свой сценарий и попросил помочь. Мы обратились к руководству парка «Раздолья». Те сразу вдохновились и помогли сделать настоящий сюрприз. Для Юли легенда была проста – мы вчетвером идем на каток. А потом на катке сделали объявление: «Юля, остановитесь, Никита вам хочет что-то сказать». Все остановились и он сделал ей предложение, - рассказала корреспонденту «КП-Волгоград» сестра Никиты Екатерина Аверина.

Событие влюбленные и их друзья отметили в кафе. Фото: Екатерина Аверина

После в кафе на катке влюбленных уже ждал празднично накрытый столик – еще один сюрприз сделали ребятам в парке. Подарили и абонемент на каток.