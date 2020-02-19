2020-02-19T14:52:26+03:00
Экономика

В 2020 году банк ВТБ продолжает благотворительную программу «Мир без слез»

19 февраля 2020 года в московской Детской городской клинической больнице №9 им. Г. Н. Сперанского прошла первая в этом году акция благотворительной программы ВТБ «Мир без слез»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Одним из приоритетов проекта является улучшение качества диагностики и предупреждения детских заболеваний, поэтому в рамках очередного этапа программы будет приобретена аппаратура для рентгенологического и эндоскопического отделений детского стационара.

Акции «Мир без слез»в 2020 году пройдут в 25 медицинских учреждениях: из них четыре находятся в Москве и 21 в регионах. Города, где будут проведены акции — Калуга, Липецк, Курган, Великий Новгород, Иркутск, Тула, Ханты-Мансийск, Якутск, Белгород, Тамбов, Темрюк, Набережные Челны, Биробиджан, Петропавловск-Камчатский, Находка, Санкт-Петербург, Уфа, Тольятти, Пермь, Киров и Владикавказ.

«Мир без слез» является важной частью целевой программы «Здоровая страна» банка ВТБ. Первая акция состоялась 17 лет назад — в 2003 году. С момента запуска проекта более 100 детских больниц в 53 регионах России получили финансовую помощь от банка ВТБ. Цель программы — развитие детского здравоохранения в России и обеспечение доступности качественных медицинских услуг в любой части страны. Средства, предусмотренные бюджетом банка, имеют целевое назначение — приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов. В приоритете больницы с наибольшим потоком пациентов, а также медицинские учреждения, которые оказывают узкоспециализированную помощь или находятся в отдаленной местности.

«Поддержка российского здравоохранения является одним из важнейших направлений социальной деятельности банка ВТБ, которая осуществляется в рамках программы “Здоровая страна”. Цель “Мира без слез” — сделать медицинские услуги максимально качественными и доступными для детей по всей России. Ежегодно банк расширяет географию проекта и оказывает помощь тем регионам, где ранее акции не проводились. В 2020 году акция впервые состоится в городе Биробиджан Еврейской Автономной области», — рассказывает Александр Ерофеев, вице-президент банка ВТБ.

Акции благотворительной программы банка ВТБ будут в течение года проводиться в разных городах, а завершатся в декабре — по традиции последней больницей, принимающей «Мир без слез», станет Детская городская клиническая больница святого Владимира в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Русские фермеры: Введете маркировку на молочную продукцию – отправим коров под нож!
В России собираются вводить обязательную маркировку молочной продукции. На каждой упаковке появится специальный код. Однако это нововведение грозит обернуться грандиозным фермерским бунтом
Новости 24
Из «Ротора» ушел полузащитник Игорь Горбунов
Теплый пол и своя котельная: современный детский сад откроют в Волгограде
В Урюпинске рецидивист убил семейную пару и сжег их дом
На севере Волгограда сбили 11-летнюю школьницу, выбежавшую на дорогу
В Волгоградской области запретили продавать снюсы детям
Мошенники снова обманули волгоградцев на четверть миллиона рублей
На севере Волгограда снесут семь двухэтажек
Волгоградский облсуд приговорил педофила к 12 годам тюрьмы особого режима
Андрей Кагитин стал главой Городищенского района
Под Волгоградом нашли труп мужчины с татуировками тюльпана на плече, чайки на груди и креста на ноге
Столкнулись четыре иномарки: в Волгограде пьяная автоледи устроила массовое ДТП
Волгоградский учитель организовал спасение упавшей в колодец собаки
Врезался в столб и погиб: у волжанина за рулем случился сердечный приступ
Волгоградцу грозит 20 лет тюрьмы за сбыт наркотиков
Елена Исинбаева снова оказалась на пьедестале «спортивного Оскара»
Под Волгоградом производили куриные ножки, напичканные вредными лекарствами
Волгоградских бизнесменов заставят благоустраивать территорию вокруг своих магазинов и офисов
Волгоградке грозит 20 лет колонии за посылку таблеток из Индии
В Волгограде бизнесмена за плохой ремонт дороги отправили на три года в колонию
Его искали девять лет: волгоградца, убившего в драке мужчину, отправят за решетку
У волгоградцев крадут деньги при онлайн покупке авиабилетов
Коллектору из Волгограда, укравшему данные клиентов Сбербанка, грозит пять лет колонии
Шесть постов весового контроля выставят в Волгоградской области
Волгоградец заработавший на взятках 50 миллионов, угрожал убить судью
Чучело Масленицы начали собирать в Волгограде