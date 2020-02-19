2020-02-19T12:18:30+03:00
Общество

Что может Ваш полис ОМС

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Фото: ООО «Капитал МС» .Фото: ООО «Капитал МС» .
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В соответствии со статьей 41 Конституции Российской Федерации каждый гражданин имеет право на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь, оказываемую в гарантированном объеме без взимания платы в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, которая утверждается ежегодно Правительством Российской Федерации (далее - Программа).

На основании Программы субъектами РФ утверждаются территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

- Любой гражданин России, трудится ли он в настоящее время или нет, в том числе и ребенок, при наличии у него полиса ОМС может получить бесплатные медицинские услуги в рамках обязательного медицинского страхования, - разъясняет заместитель директора филиала ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Волгоградской области Анна Сизова. - Полис ОМС - это документ, который удостоверяет право застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории Российской Федерации.

Перечень заболеваний (состояний) и перечень видов медицинской помощи, оказываемых гражданам без взимания с них платы, представлен в приложении 1 к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Волгоградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Со списком бесплатных медицинских услуг можно ознакомиться в любой медицинской организации, офисе компании или у страховых представителей филиала ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Волгоградской области.

При возникновении вопросов рекомендуем обращаться в контакт-центр филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области по телефонам:

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Наш сайт: www.kapmed.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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