«Ростелеком» представит решения по биометрии для финансовой сферы на форуме iFin-2020

На форуме iFin «Ростелеком» представит широкий спектр услуг для финансовой сферы: решения с использованием Единой биометрической системы, а также цифровой сервис для контактных центров и служб поддержки клиентов «Система управления знаниями» (СУЗ). XX Международный форум «Электронные финансовые услуги и технологии» (iFin-2020) пройдет в Москве19–20 февраля.

На стенде «Ростелекома» будут представлены решения по биометрии, которые позволяют решить одну из ключевых задач банковского сектора — создание и внедрение модели омниканального обслуживания клиентов. С помощью биометрии можно использовать систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО), открывать доступ клиентам банка в закрытые зоны, проходить идентификацию в контакт-центрах, подтверждать сверхлимитные и рискованные операции, обслуживаться в банкоматах без карты, в том числе снимать наличные, не вставляя карту, а также оплачивать товары и услуги. В ближайшее время «Ростелеком» планирует расширить перечень услуг в финансовом секторе, а также использовать биометрию в других секторах экономики.

Компания «РТ Лабс», системный интегратор «Ростелекома», продемонстрирует решение для сбора и обработки биометрических данных клиентов банка и биометрической идентификации в ДБО. Технология уже применяется в ряде крупнейших российских банков для открытия счета и подтверждения личности клиента. Кроме того, будет представлена система детектирования подделок (Liveness), которая в режиме реального времени определяет, что системой пользуется живой человек, а не его имитация (фотография или запись голоса).

Специалисты «Ростелеком Контакт-центра» расскажут о возможностях «Системы управления знаниями». СУЗ — это цифровой продукт для использования в контактных центрах и службах поддержки клиентов. Решение представляет собой единую цифровую базу знаний, где размещены важные информационные материалы о продуктах, услугах, клиентских акциях компании, а также инструкции по стандартам обслуживания. Система позволяет операторам быстро находить информацию, сводить к минимуму количество ошибок, а также ускорить процесс обучения новых специалистов. Таким образом, СУЗ помогает оптимизировать затраты на клиентский сервис, сократить время обработки вызова, отследить актуальную информацию и работу сервиса, увеличить эффективность контакт-центра и самое главное — повысить уровень лояльности клиентов.

О результатах внедрения СУЗ в банковской сфере на форуме расскажет представитель «Абсолют Банка», где пилотное использование системы уже позволило сократить время обслуживания клиентов на 12%.

На форуме эксперты группы компаний «Ростелекома» представят свои проекты:

19 февраля

- Директор проектов «Ростелекома» Юлия Козинцева расскажет про «Биометрию для юридических лиц и ИП» в секции «Электронные финансовые услуги и сервисы для ИП, МСБ и корпораций».

20 февраля

- Директор проектов «Ростелекома» Тимур Шаповалов выступит с докладом «Услуги с использованием Единой биометрической системы. Площадка Финтех» в секции «Электронные финансовые услуги и сервисы для физических лиц».

- Директор по работе с государственными заказчиками «РТ Лабс» Дмитрий Корэ примет участие в дискуссии «Маркетплейсы, экосистемы, OpenAPI и открытый банкинг» с докладом «Биометрия для маркетплейс и ритейла. Новые возможности"

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