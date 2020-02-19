2020-02-19T08:22:28+03:00
Общество

От идеи до успешного бизнеса

Центр молодежного предпринимательства открылся в Волгограде
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Фото: Инна Фомичева.Фото: Инна Фомичева.
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Новое пространство, призванное приобщить молодежь к предпринимательской деятельности и помочь создать свой бизнес, открылось в Волгограде. Центр молодежного предпринимательства расположился в институте бизнеса. Это социальный, некоммерческий совместный проект банка «Центр-инвест» и ВИБа.

На торжественном открытии центра присутствовали представители банковской сферы, научного и бизнес сообщества. Красную ленточку перерезали руководитель Волгоградского отделения Южного ГУ Банка России Михаил Белов, директор филиальной сети банка «Центр-Инвест» Павел Матвеев и проректор по учебной работе Волгоградского института бизнеса Лидия Шамрай. Организаторам пожелали эффективной совместной работы, а начинающим предпринимателям - применения полученных бесценных знаний на практике и, конечно, успеха в бизнесе.

Главная цель совместного проекта - предоставить жителям Волгограда и Волгоградской области возможность бесплатно получить новые знания и навыки в финансовой сфере. На сегодняшний день подобные центры успешно работают в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Таганроге. Целевая аудитория не зависит от возраста. Здесь ждут всех, начиная от школьников и заканчивая пенсионерами.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

- По опыту могу сказать, что такие центры широко востребованы у молодежи, и у старшего поколения. Они действительно нужны. Очень востребованы вопросы цифрового взаимодействия с налоговой службой. Сейчас появился налог на профессиональный доход, - отметил заместитель директора филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России по Волгоградской области и республике Калмыкия, заслуженный экономист России Дмитрий Фотинов.

Для старшего поколения в центре будут проходить семинары, где им расскажут о способах накопления и сбережения, правилах использования банковских карт, дистанционных сервисах и многом другом.

Молодежи предложат курс «Банковское дело». Специально для студентов разработана программа, направленная на получение практических и теоритических знаний, необходимых для работы в этой сфере. Образовательный процесс организован без отрыва от учебы, срок освоения программ - полтора месяца. Также студенты смогут пройти практику и стажировку в банке, заработать и получить практические навыки. А лучших пригласят на работу по окончанию учебы.

- Выпускники вузов, получившие теоретические знания, объективно нуждаются в практических советах, наставничестве по ведению своего личного бизнеса. Навыки по формированию бизнес-процесса, налогообложению, бухгалтерскому учету позволят начинающим предпринимателям минимизировать те риски, с которыми они столкнутся, и помогут в достижении успеха, - подчеркнула заместитель руководителя управления федерального казначейства Светлана Деребизова. - Казначейство сегодня взаимодействует не только с участниками бюджетного процесса. И мы на себе испытываем потребность юридических лиц в приобретении навыков работы с бюджетными средствами.

ИННОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ

Также на базе центра будет запущен курс «Акселератор» - это программа поддержки бизнеса на всех этапах от оформления бизнес-плана до выхода на глобальные рынки, образовательная и консалтинговая поддержка стартапов и действующего бизнеса, наставничество.

Каждую среду для начинающих предпринимателей в центре будут проходить бесплатные семинары по организации и ведению своего дела, налогообложению, бухучету, маркетингу, управлению персоналом, программам господдержки.

По мнению директора Центра молодежной политики Волгоградской области Романа Тырсы, проект достигнет ожидаемых результатов и выполнит ту социальную функцию, ради которой его затеяли. Ведь это союз практической инновации и лучших традиций образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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