«Да какой я герой»: студент из Астрахани за два года спас жизни дедушке, одногруппнику и прохожему

На руке 18-летнего Ярослава Лавриненко из Астрахани красуются часы, лично подаренные ему губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Собственно, это единственное, что отличает его на первый взгляд от сверстников. Но только на первый взгляд. И мало кто знает, что этот парень за два года «случайно» спас три человеческие жизни. А именные часы - как раз подарок за его смелость и человечность.

«ЭТО ВСЕ СЛУЧАЙНО»

Ярослав всегда был чутким мальчишкой - добрым, отзывчивым. Говорит: «Меня так воспитали - не проходить мимо чужой беды. А вообще это все случайно».

«Случайно», но, когда в 2018-м на его глазах стал тонуть одногруппник, прыгнул в воду, даже не задумываясь.

- Не боялся, что сам утонешь? Или не сможешь вытянуть в одиночку?

- Да я об этом не думал, - отвечает Ярослав.

За то, что парень вытянул из воды утопающего одногруппника, его удостоили награды "Горячее сердце".

Этот случай стал в жизни Ярослава переломным - он пошел.. в спасатели. Но не в МЧС. Он летом подрабатывает спасателем на городском пляже. А в остальное время учится в Волго-Каспийском морском рыбопромышленном колледже.

При этом с 14 лет является кадетом ВДЮОД «Школа безопасности».

- Я, когда еще учился в кадетском классе МЧС, познакомился с очень хорошими и первоклассными спасателями. Именно они и стали примером для меня. До сих пор с ними поддерживаю хорошие отношения, - говорит юноша.

В прошлом году за спасение утопающего астраханец получил награду Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце-2019».

И вот в феврале 2020-го новая награда. И опять за спасение. Да, Ярослав спас еще одну жизнь.

Это было в январе на улице Кубанской. На переходном переходе на мужчину набросился пьяный прохожий. Завязалась драка. Очевидцы разбежались в разные стороны, только Ярик, наоборот, бросился спасать.

- Мужчину ударили несколько раз по голове «розочкой» и он упал, истекая кровью. Сориентировался быстро, взял у таксиста, стоящего неподалеку, аптечку, обработал и перевязал раны, и вызвал полицию и «скорую помощь», - вспоминает студент.

За спасение пострадавшего в драке мужчины парню наручные часы подарил лично губерпнатор Астраханской области

«Я благодарен тебе за героизм, - сказал юноше Игорь Бабушкин. - И уверен, что такие люди, как ты, должны быть примером».

«Я НЕ ГОНЮСЬ ЗА НАГРАДАМИ»

«Я не герой», - говорит Ярослав.

Возможно. Но у этого парня есть прекрасная черта - человечность. Он не кичится своими поступками. Мало кто, например, знает, что именно он в прошлом году нашел «дедушку-потеряшку».

- Я живу на берегу реки Царев. Вечером вышли с дедом на речку, вижу, на другом берегу лежит мужчина. Подумал, что рыбак заснул. А, когда на следующий день увидел мужчину в таком же положении, понял - беда. Честно, когда переплывали реку на лодке, уже готовились обнаружить тело, а старичок оказался жив. Мы его домой привезли, с другом помыли, накормили и в полицию отвели. На следующий день из новостей я узнал, что этого дедушку уже несколько дней разыскивали родственники. Он ушел из дома и потерялся, - рассказывает Ярослав еще об одном «случайном» спасании человека.

Хорошо, когда рядом «случайно» оказываются такие люди, как этот астраханский студент.