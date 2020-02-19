В Астрахани полиция накрыла подпольную рыбную коптильню

Облезлые стены, ржавые инструменты, грязная замороженная рыба в мешках и на полу - такую картину застали правоохранители, которые нагрянули в подпольный «рыбный цех» в Астрахани. В таких условиях полной антисанитарии здесь коптили рыбу частиковых пород. Астраханец устроил на территории своего частного дома целое производство: оборудовал камеру хранения, оснащенную мощными морозильными установками, а также устроил производственные помещения для обработки рыбы. Сбывал мужчина эти «деликатесы» на городском рынке.

Ржавые инструменты, облезлые стены - вот так выглядит цех, где производили "деликатесы". Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Сегодня, 19 февраля, работу этого цеха пресекли сотрудники УЭБиПК УМВД России по Астраханской области.

- В ходе обыска полицейские изъяли свыше 15,5 тонны замороженной, копчёной и вяленой рыбы: воблы, леща, сазана, сома, жереха, белого амура, толстолобика и судака стоимостью 1,3 миллиона рублей, - сообщают «КП-Волгоград» в астраханском Главке.

В цеху было рыбы на 1,3 миллиона рублей. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Изъяли свыше 15,5 тонны замороженной, копчёной и вяленой рыбы. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Кроме того, «ушлый бизнесмен» воровал газ для своей коптильни. Он просверлил в стенке газопровода низкого давления отверстие и присоединил к нему металлическую трубу с резиновым шлангом. По данным оперативников, астраханец за полгода украл 738 кубометров природного газа.

- Сумма ущерба, причинённого газораспределительной компании, превысила четыре миллиона рублей, -подсчитывают убытки правоохранители.

Полиция нагрянула в цех внезапно. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

На коммерсанта следователи УМВД России по Астраханской области уже завели дело по двум статьям - 171.1 и 158 УК РФ.

Кроме того, этот "бизнесмен" воровал газ для своей коптильни. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

- Пока ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - уточняет официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Рыбную продукцию из цеха изъяли и передали на ответственное хранение в одно из предприятий. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.