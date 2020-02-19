2020-02-19T17:03:51+03:00
Происшествия

В Астрахани полиция накрыла подпольную рыбную коптильню

В условиях антисанитарии производили «деликатесы» на миллионы рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Рыбу коптили в жутких условиях. Фото ГУ МВД по Астраханской области.Рыбу коптили в жутких условиях. Фото ГУ МВД по Астраханской области.
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Облезлые стены, ржавые инструменты, грязная замороженная рыба в мешках и на полу - такую картину застали правоохранители, которые нагрянули в подпольный «рыбный цех» в Астрахани. В таких условиях полной антисанитарии здесь коптили рыбу частиковых пород. Астраханец устроил на территории своего частного дома целое производство: оборудовал камеру хранения, оснащенную мощными морозильными установками, а также устроил производственные помещения для обработки рыбы. Сбывал мужчина эти «деликатесы» на городском рынке.

Ржавые инструменты, облезлые стены - вот так выглядит цех, где производили "деликатесы". Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Ржавые инструменты, облезлые стены - вот так выглядит цех, где производили "деликатесы". Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Сегодня, 19 февраля, работу этого цеха пресекли сотрудники УЭБиПК УМВД России по Астраханской области.

- В ходе обыска полицейские изъяли свыше 15,5 тонны замороженной, копчёной и вяленой рыбы: воблы, леща, сазана, сома, жереха, белого амура, толстолобика и судака стоимостью 1,3 миллиона рублей, - сообщают «КП-Волгоград» в астраханском Главке.

В цеху было рыбы на 1,3 миллиона рублей. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

В цеху было рыбы на 1,3 миллиона рублей. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Изъяли свыше 15,5 тонны замороженной, копчёной и вяленой рыбы. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Изъяли свыше 15,5 тонны замороженной, копчёной и вяленой рыбы. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Кроме того, «ушлый бизнесмен» воровал газ для своей коптильни. Он просверлил в стенке газопровода низкого давления отверстие и присоединил к нему металлическую трубу с резиновым шлангом. По данным оперативников, астраханец за полгода украл 738 кубометров природного газа.

- Сумма ущерба, причинённого газораспределительной компании, превысила четыре миллиона рублей, -подсчитывают убытки правоохранители.

Полиция нагрянула в цех внезапно. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Полиция нагрянула в цех внезапно. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

На коммерсанта следователи УМВД России по Астраханской области уже завели дело по двум статьям - 171.1 и 158 УК РФ.

Кроме того, этот "бизнесмен" воровал газ для своей коптильни. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Кроме того, этот "бизнесмен" воровал газ для своей коптильни. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

- Пока ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - уточняет официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Рыбную продукцию из цеха изъяли и передали на ответственное хранение в одно из предприятий. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.

В Астрахани накрыли подпольный цех, где в жутких условиях коптили рыбу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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