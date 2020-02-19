Пышная красавица из Волжского стала звездой реалити-шоу «Модель XL»

«Грех, если женщина выглядит менее красивой, чем могла», - считает Виктория Гасанова из Волжского. Поэтому, несмотря на свои 93 кило, она блистает. Говорит - «Я уверенная, самостоятельная и очень упорная». Благодаря этому Виктория пробилась на подиум. Она стала одной из 12-ти участниц самого яркого и экстравагантного шоу, которое стартует на канале «Ю», - «Модель XL».

Теперь у волжанки есть шанс не просто покорить любителей пышной красоты, но и стать лицом новой коллекции бренда Анфисы Чеховой.

vikagas Девушка из Волжского стала супермоделью с формами XL

ВЕЧНАЯ ДИЛЕММА - ПОХУДЕТЬ ИЛИ ПОКУШАТЬ

Виктория никогда не была худышкой, а когда родители развелись стала еще больше «заедать» стресс. За «похудение» дочери не раз бралась ее мама, а отец наоборот - пытался откормить.

- Он всегда покупал вкусное, и мамины диеты не приводили ни к чему, - говорит Виктория.

В 17 лет, когда девушка перепробовала все попытки сбросить вес, она выбрала другую тактику - начала работать со своей самооценкой, училась себя принимать, чаще улыбаться и привлекать внимание парней. И, надо сказать, это принесло свои плоды. Волжанка покорила столичного мало.

vikagas Модель из Волжского стала участницей самого неординарного шоу красавиц с пышными формами

«Я всегда мечтала покорить Москву», - признается красавица.

Но этот «столичный роман» длился недолго. Виктории пришлось вернуться в родной Волжский.

Думаете, она опустила руки? Нет.

Волжанка готова разрушать стереотипы. Фото авторов проекта «Модель XL»

«Женщины вообще все могут, просто не для каждого», - цитирует в своем инстаграме «мудрые высказывания» волжанка.

У нее новый парень - Кирилл. А теперь и новая жизнь. Виктория будет в реалити-шоу доказывать, что девушкам в теле не надо стесняться своих форм.

«ВОСТОЧНАЯ КРАСАВИЦА»

«Эшли Грэм, Тесс Холлидей, Кейт Диллон и Дженни Ранк уже доказали всему миру, что спрос на моделей Plus Size на сегодняшний день огромен. Они появляются в рекламе, их приглашают на недели мод, они становятся лицами мировых брендов. Наконец, и в России обычные женщины смогут стать супермоделями», - так описывают свой новый проект на телеканале.

Авторы проекта провели десятки кастингов, пересмотрели тысячи претенденток на участие в шоу «Модель XL». И выбрали 12 самых сексуальных и прекрасных.

«На протяжении двух месяцев они будут жить в роскошном доме, на глазах у зрителей превращаясь в профессиональных моделей. Участниц ждут испытания, мастер-классы и обучение у лучших экспертов в мире моды. А оценивать их будет звездная команда ведущих и судей, в числе которых: Анфиса Чехова, Екатерина Скулкина, Николай Овечкин, Павел Раков», - рассказывают «КП-Волгоград» авторы проекта.

vikagas Волжанка борется за звание супермодели

Виктория Гасанова позиционирует себя, как «восточная красавица». А они, как известно, славятся своим очарованием.

Стартует реалити-шоу «Модель XL» - 22 февраля, и будет выходить по субботам в 18:00 на канале «Ю».

Кстати, победительница проекта получит контракт со швейцарским международным модельным агентством Metro Model Agency, станет лицом новой коллекции бренда Анфисы Чеховой и отправится в путешествие в Хорватию.

СПРАВКА «КП»

Виктория «Восточная красавица» Гасанова

Город: Волжский

Возраст: 25 лет

Параметры участницы:

Рост (см): 174

Вес (кг): 93

Объем груди (см): 110

Объем талии (см): 86

Объем бедер (см): 123

Размер ноги: 41

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