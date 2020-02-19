2020-02-19T16:33:31+03:00
Общество

Пышная красавица из Волжского стала звездой реалити-шоу «Модель XL»

Виктория Гасанова может стать лицом новой коллекции бренда Анфисы Чеховой
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Виктории 25 лет и она все время мечтала покорить Москву. Фото авторов проекта «Модель XL»Виктории 25 лет и она все время мечтала покорить Москву. Фото авторов проекта «Модель XL»
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«Грех, если женщина выглядит менее красивой, чем могла», - считает Виктория Гасанова из Волжского. Поэтому, несмотря на свои 93 кило, она блистает. Говорит - «Я уверенная, самостоятельная и очень упорная». Благодаря этому Виктория пробилась на подиум. Она стала одной из 12-ти участниц самого яркого и экстравагантного шоу, которое стартует на канале «Ю», - «Модель XL».

Теперь у волжанки есть шанс не просто покорить любителей пышной красоты, но и стать лицом новой коллекции бренда Анфисы Чеховой.

vikagasvikagas
Девушка из Волжского стала супермоделью с формами XL
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ВЕЧНАЯ ДИЛЕММА - ПОХУДЕТЬ ИЛИ ПОКУШАТЬ

Виктория никогда не была худышкой, а когда родители развелись стала еще больше «заедать» стресс. За «похудение» дочери не раз бралась ее мама, а отец наоборот - пытался откормить.

- Он всегда покупал вкусное, и мамины диеты не приводили ни к чему, - говорит Виктория.

В 17 лет, когда девушка перепробовала все попытки сбросить вес, она выбрала другую тактику - начала работать со своей самооценкой, училась себя принимать, чаще улыбаться и привлекать внимание парней. И, надо сказать, это принесло свои плоды. Волжанка покорила столичного мало.

vikagasvikagas
Модель из Волжского стала участницей самого неординарного шоу красавиц с пышными формами
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«Я всегда мечтала покорить Москву», - признается красавица.

Но этот «столичный роман» длился недолго. Виктории пришлось вернуться в родной Волжский.

Думаете, она опустила руки? Нет.

Волжанка готова разрушать стереотипы. Фото авторов проекта «Модель XL»

Волжанка готова разрушать стереотипы. Фото авторов проекта «Модель XL»

«Женщины вообще все могут, просто не для каждого», - цитирует в своем инстаграме «мудрые высказывания» волжанка.

У нее новый парень - Кирилл. А теперь и новая жизнь. Виктория будет в реалити-шоу доказывать, что девушкам в теле не надо стесняться своих форм.

«ВОСТОЧНАЯ КРАСАВИЦА»

«Эшли Грэм, Тесс Холлидей, Кейт Диллон и Дженни Ранк уже доказали всему миру, что спрос на моделей Plus Size на сегодняшний день огромен. Они появляются в рекламе, их приглашают на недели мод, они становятся лицами мировых брендов. Наконец, и в России обычные женщины смогут стать супермоделями», - так описывают свой новый проект на телеканале.

Авторы проекта провели десятки кастингов, пересмотрели тысячи претенденток на участие в шоу «Модель XL». И выбрали 12 самых сексуальных и прекрасных.

«На протяжении двух месяцев они будут жить в роскошном доме, на глазах у зрителей превращаясь в профессиональных моделей. Участниц ждут испытания, мастер-классы и обучение у лучших экспертов в мире моды. А оценивать их будет звездная команда ведущих и судей, в числе которых: Анфиса Чехова, Екатерина Скулкина, Николай Овечкин, Павел Раков», - рассказывают «КП-Волгоград» авторы проекта.

vikagasvikagas
Волжанка борется за звание супермодели
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Виктория Гасанова позиционирует себя, как «восточная красавица». А они, как известно, славятся своим очарованием.

Стартует реалити-шоу «Модель XL» - 22 февраля, и будет выходить по субботам в 18:00 на канале «Ю».

Кстати, победительница проекта получит контракт со швейцарским международным модельным агентством Metro Model Agency, станет лицом новой коллекции бренда Анфисы Чеховой и отправится в путешествие в Хорватию.

СПРАВКА «КП»

Виктория «Восточная красавица» Гасанова

Город: Волжский

Возраст: 25 лет

Параметры участницы:

Рост (см): 174

Вес (кг): 93

Объем груди (см): 110

Объем талии (см): 86

Объем бедер (см): 123

Размер ноги: 41

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ИСТОЧНИК KP.RU

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