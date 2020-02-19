В Котельниковском районе активизируют подготовку рабочих кадров

Предприятие строит современный горно-обогатительный комбинат, оснащает его современным оборудованием, необходимым для обеспечения работ на руднике и сильвинитовой обогатительной фабрике.

Гремячинский ГОК испытывает потребность в квалифицированных сотрудниках. Подготовка квалифицированных рабочих кадров из числа котельниковской молодежи стала предметом совещания, в котором приняли участие исполнительный директор Евгений Сахаров и представители ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», глава Котельниковского района Сергей Понкратов, представители службы занятости, учреждений соцзащиты населения, организаций среднего профессионального образования Котельниковского района.

В настоящее время «ЕвроХим-ВолгаКалию» нужны работники по целому ряду специальностей. В дефиците квалифицированные машинисты подземных самоходных машин для работы в руднике, слесари, электрослесари, электромонтажники для поверхностного комплекса ГОКа.

Важнейшее требование, которое предприятие предъявляет к будущим кандидатам – это строгое следование принятым в компании правилам промышленной безопасности и охраны труда и, разумеется, соблюдение российского законодательства.

Участники совещания рассмотрели возможность организовать в администрации Котельниковского района работу с инвестором в режиме «одного окна», обеспечить профессиональную подготовку специалистов силами местных учреждений среднего образования, наладить распространение информации о вакансиях через районную газету и службу занятости.

Напомним, ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» является дочерним предприятием АО «МХК «ЕвроХим» российского бизнесмена Андрея Мельниченко. Запуск нового производства внесет значительный вклад в обеспечение потребности сельхозтоваропроизводителей страны в высококачественных калийных удобрениях, существенно увеличит российский экспорт этой продукции, придаст мощный импульс развитию региона. Кроме того, реализация проекта содействует сокращению безработицы на юге Волгоградской области.