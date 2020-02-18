2020-02-18T13:33:10+03:00
Экономика

Количество клиентов ВТБ Капитал Инвестиции увеличилось вдвое

Клиентская база ВТБ Капитал Инвестиции в 2019 г. выросла в два раза, до 715,6 тысяч человек
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Объем активов увеличился на треть, до 2 трлн рублей. Клиентские средства физлиц при этом увеличились на 58%, до 922 млрд рублей. Такие итоги представил на заседании Консультационного совета акционеров ВТБ Владимир Потапов, глава ВТБ Капитал Инвестиции, руководитель департамента брокерского обслуживания, старший вице-президент ВТБ. Он также рассказал о планах по дальнейшему развитию направления и соответствующих технологий в периметре банковской группы.

На 41% выросли доходы розничного брокера ВТБ, увеличились до 6,2 млрд рублей. В полтора раза были увеличены доходы всего бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции, до 11,3 млрд рублей. Брокер ВТБ был признан лучшей компанией сегмента в 2019 г. на конкурсе элита финансового рынка НАУФОР. 94% брокерских счетов за прошлый год было открыто онлайн. Флагманский цифровой продукт ВТБ Капитал Инвестиции – ВТБ Мои Инвестиции – в 2019 г. активно развивался. Более 80 тысяч сделок совершается через него каждый день.. Общее число активных пользователей за 2019 г. выросло в 6 раз – до 200 тысяч человек. Месячный оборот совершаемых через приложение сделок достигает 400 млрд рублей.

По итогам 2019 г. ВТБ стал безусловным лидером российского рынка по объемам привлечения средств в паевые инвестиционные фонды. За год инвесторы вложили в ПИФы ВТБ Капитал Управление активами 49,5 млрд рублей. Это порядка половины средств, привлеченных всеми игроками рынка.

«В 2020 г. ВТБ Капитал Инвестиции не планирует снижать темпы роста. Мы намерены оставаться лидерами рынка по уровню удовлетворенности наших клиентов и нашим позициям. Будем дальше совершенствовать свои продуктовые предложения. В частности, расширим линейку биржевых фондов, которые сейчас активно набирают популярность у клиентов. Будем совершенствовать «ВТБ Мои Инвестиции», а также работать над предоставлением прямого упрощенного доступа к инвестиционным инструментам в ВТБ-Онлайн», - отметил Владимир Потапов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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