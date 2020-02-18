Под Волгоградом водитель бензовоза умер за рулем от укуса змеи

К сожалению, несчастные случаи на производствах происходят постоянно: ударило током, упал с высоты, получил ожоги… В 2019-м году в Волгоградской области было только официально зафиксировано 446 таких случаев. 49 человек получили травмы тяжелой степени, 11 - погибли прямо на рабочих местах. В их числе и водитель бензовоза, который умер прямо за рулем. Но не от сердечного приступа, как это часто бывает, а от… змеи.

Случилось это летом 2019-го в Быковском районе. Водитель автоколонны поставил бензовоз под загрузку, прошелся вдоль цистерны и через пару минут вернулся в кабину. Прошло полчаса, грузовик уже давно был наполнен, но машина все не уезжала. Тогда охранник решил проверить, в чем дело. Когда он подошел к водителю, тот был уже мертв. Как показала потом судмедэкспертиза, мужчина скончался от анафилактического шока, который наступил после укуса змеи. «Гадина» заползла к нему в кабину.

Об этом случае «КП-Волгоград» рассказали в региональном отделении Фонда соцстраха. Говорят, что несчастные случаи на производстве, которые наступили в результате контакта с пресмыкающимися или с животными - самые редкие.

Чаще всего люди гибнут или получают травмы на работе из-за халатного отношение к требованиям безопасности.

- В прошлом году больше всего несчастных случаев произошло из-за падений работников с высоты - 203 случая. 92 несчастных случая произошло из-за воздействия движущих, разлетающихся предметов и деталей; 34 – из-за падения, обрушения предметов, земли; 23 – из-за дорожно-транспортных происшествий, - подводят печальную статистику в региональном ФСС.

А знаете, какая профессия в Волгоградской области самая травмоопасная? Это медицина. В больницах в 2019 году произошло 29 несчастных случая. На втором месте - почтовая связь. На почте было зафиксировано 20 происшествий с сотрудниками. На третьем месте по травмированию (18 случаев) - автобусные перевозки, причем как внутригородские, так и пригородные.

- Анализ показал, что чаще всего тяжелые травмы на производстве получают те, кто только начинает работать (со стажем от 1 до 6 месяцев) - 13 случаев. Среди тех, кто работает от 1 года до 4 лет - 9 случаев и стаж работы которых от 5 до 9 лет - 6 случаев, - рассказывают в соцстрахе.

Единственное, что радует: число травмированных по сравнению с 2018-м стало меньше.

- Общее количество несчастных случаев на производстве, признанных страховыми, снизилось на 17% (в 2018 г. - 446), из них тяжелых - снижение на 28% (в 2018 - 68), смертельных - снижение на 45% (в 2018 - 20), - отмечают в ФСС.