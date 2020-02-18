2020-02-18T13:57:26+03:00
Общество

4 тренировки в неделю, протеиновый смузи и омега-3: Владимир Шкарин открыл секрет идеальной формы

Ректор волгоградского медуниверситета превратился в фитнес-блогера и расскажет всё о сушке, ПП и восстановлении мышц
Юлия Данильченко
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В здоровом теле - здоровый дух! Фото: личный инстаграм Владимира Шкарина.В здоровом теле - здоровый дух! Фото: личный инстаграм Владимира Шкарина.
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«Лучший отдых - смена деятельности» - говорит Владимир Шкарин на вопрос, откуда же у него столько сил и энергии после трудного рабочего дня в кресле ректора ВолгГМУ на занятия спортом. Четыре тренировки в неделю, протеиновые смузи, сауна, массаж – все это позволяет главному медику области оставаться в форме и подавать своим студентам пример. И не только им.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО ТЕЛА

Многие из нас после работы еле плетутся домой, мечтая о мягком диване, пачке чипсов и сериале. Трудно представить, что у кого-то хватает сил на спортзал. А впереди весна, так хочется сбросить пару лишних кило, но не хватает мотивации… Есть отличный совет: заходите в инстаграм Владимира Шкарина! Уж он, опытный медик, все знает о здоровье, а еще сам активно занимается спортом и дает хорошие рекомендации.

- Я давно и активно занимаюсь спортом. Посещаю тренажёрный зал 3-4 раза в неделю, и уже привык к нагрузкам. Но в самом начале, когда я только привыкал к тренировочному режиму, мои мышцы реагировали на нагрузку очень болезненно, - пишет он в своем блоге.

Ноющая боль в ногах, руках и прессе, когда с кровати не встать, знакома любому, кто хоть однажды дорывался до спорта. И тут нужно узнать кое-что важное.

- Знакомо? Так что же может облегчить боль в мышцах после тренировок?

Во-первых, советует Владимир Шкарин, это короткий восстановительный сон. 15-20 минут и вы как огурчик! А еще - протеиново-фруктовый смузи. Вы такое знали?

- Хорошее средство против крепатуры (так называются мышечные боли после тренировки) - это правильно поесть. Идеально сочетание протеина (творог) с длинными углеводами (например, овсянкой) и продуктами, имеющими противовоспалительные свойства (например, банан или черника). Почему смузи? Жидкая консистенция минимизирует затраты энергии на переваривание. Вы и так устали! – продолжает давать ценные советы ректор.

Помимо этого, нужно купить омегу-3 или кушать больше рыбы, льна, грецких орехов. Если есть деньги – идите в инфракрасную сауну и на массаж. Оба варианта хороши для улучшения циркуляции крови и «затренированных» мышц.

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Ректор медуниверситета Владимир Шкарин на тренировке.
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РАЗБУДИМ «СПЯЩИЕ» МЫШЦЫ!

Самая популярная ошибка новичков, да и тех, кто давно в спорте – тренировка отдельных мышц. Качок, мечтающий о формах Шварценеггера, с утра до ночи работает только над руками, забывая о ногах и нарушая не столько баланс, сколько вообще нагрузку.

- Наш организм - единый сложный механизм, который необходимо тренировать комплексно, без изоляции отдельных мышечных групп, как часто происходит при силовых тренировках. А ведь изоляция - это верный путь к мышечным дисбалансам, которые и так являются бичом при современном образе жизни, - говорит Владимир Шкарин.

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Ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин показывает функциональный тренинг.
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И выход есть: помимо силовых тренировок заниматься функциональным тренингом.

- Это хит последнего времени в фитнес-индустрии, - уверяет ректор. - Почему? Функциональная тренировка нацелена на развитие глубоко лежащих мышц-стабилизаторов, большинство из которых мы не можем контролировать сознательно, она помогает наладить столь необходимый нам в обычной жизни баланс.

Что же нужно делать? Ничего сверхъестественного, всего лишь тренировать все мышцы, совершая естественные для нас движения.

- Главное отличие функционального тренинга - акцент на движениях, которые мы используем в повседневности. Это те естественные и простые движения, которые требуют от нас гибкости, равновесия и координации. При этом в работу вовлекается всё тело.

Посмотреть на то, как это происходит, можно в очередном видео от фитнес-тренера и блогера. Хорошие новости для девушек: калорий сжигается очень много, подходит даже для «сушки». Есть еще много полезного, о чем Владимир Шкарин говорит как профессионал в области здравоохранения:

- В работу вовлекается большое количество мышечных групп и волокон разного типа, создаётся оптимальная нагрузка на всю костную систему и связочный аппарат. Одной из важнейших особенностей функционального тренинга является отсутствие излишнего напряжения в суставах, позвоночнике, что уменьшает вероятность травм.

Силовую тренировку можно и сочетать с функциональным тренингом, а можно чередовать. Кому как нравится.

- Лично я пришёл к выводу, что при серьёзной занятости на работе оптимальными являются 2 силовые и 1 функциональная тренировки в неделю.

НО! Стоит помнить, что не всем подходят эти советы.

- Некачественное оборудование и неправильное его использование может привести к травмам. Плохая идея - начитаться советов в интернете и приступить к самостоятельным занятиям, - рекомендует Шкарин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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