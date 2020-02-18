2020-02-18T13:29:50+03:00
Общество

В аэропорту Волгограда поставят четыре телетрапа

В 2020 году в воздушной гавани соединят два новых терминала
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Аэропорт Волгограда вновь преобразится.Аэропорт Волгограда вновь преобразится.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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В Международном аэропорту Волгограда к ЧМ-2018 построили два новых терминала. Только вот телетрапов, которые давно имеются во всех крупных аэровокзалах страны, волгоградцы и гости города так и не дождались. И вот хорошая новость - Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект очередного этапа реконструкции волгоградского аэропорта. Как рассказали «КП-Волгоград» в воздушной гавани, строительство начнется уже в 2020 году. Два новых терминала соединят друг с другом и установят четыре телетрапа для удобства пассажиров. Так что уже скоро о поездке в автобусе к самолету можно будет забыть.

- Между терминалами, а также со стороны перрона на всю их длину планируется пристроить новые дополнительные части здания. Со стороны аванперрона в пристраиваемой части будут оборудованы четыре телескопических трапа. Работы пройдут в три этапа, - сообщили «КП-Волгоград» в Главгосэкспертизе России.

Проект получил добро. Строительство начнется в 2019 году. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Проект получил добро. Строительство начнется в 2019 году.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сначала к терминалам пристроят новый сектор. Параллельно запланирована реконструкция привокзальной площади, добавят машиномест на парковку гостиницы и платную парковку аэропорта. Также в планах - строительство дизельной электростанции и переоборудование пожарного резервуара в дождевой накопитель.

На втором этапе украсят декоративными ламелями фасады аэропорта Волгограда и пустят по ним декоративную подсветку. А на третьем этапе задумали реорганизацию зонирования построенных в 2016 и 2018 годах терминалов, чтобы сделать их более комфортными для пассажиров и для обслуживания.

- При этом пропускная способность объединенного терминала останется неизменной – 2 миллиона пассажиров в год, - отмечают в Главгосэкспертизе.

Получивший одобрение экспертов проект реконструкции для Волгоградского аэропорта разработали в ООО «Спектрум-Холдинг». Финансировать работы будет сам аэропорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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