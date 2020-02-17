Настоящий мужской день от «Волга-Раст»
23 февраля, в 11.00 приглашаем вас посетить «МУЖСКОЙ тест-драйв» в ДЦ Volkswagen «Волга-Раст».
У вас будет отличная возможность протестировать популярные кроссоверы и внедорожники: Volkswagen Tiguan, Volkswagen Amarok, Geely Atlas, Renault Arkana, ŠKODA KAROQ, Honda CR-V.
Пройти мастер-класс по экстремальному вождению на автомобиле Geely Atlas и получить за это диплом!
В программе мероприятия:
- Ведущий;
- Блюда полевой кухни;
- Курс военной подготовки;
- Соревнования в играх в «танчики» и «дартс»;
- Подарки за тест-драйв;
- Специальные выгоды на покупку и обслуживание автомобиля.
Ждем вас в ДЦ Официального Дилера Volkswagen «Волга-Раст» на Мамаевом Кургане, ул. Землячки, 82Г.
Регистрация по ссылке или по тел.: +7(8442)55-22-55
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