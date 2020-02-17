2020-02-17T13:43:56+03:00
Общество

Настоящий мужской день от «Волга-Раст»

23 февраля не только день защитника отечества и законный выходной, но и замечательный повод собраться в мужской компании, по очень мужскому поводу - погонять на крутых кроссоверах и внедорожниках
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Фото: Волго-Раст.Фото: Волго-Раст.
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23 февраля, в 11.00 приглашаем вас посетить «МУЖСКОЙ тест-драйв» в ДЦ Volkswagen «Волга-Раст».

У вас будет отличная возможность протестировать популярные кроссоверы и внедорожники: Volkswagen Tiguan, Volkswagen Amarok, Geely Atlas, Renault Arkana, ŠKODA KAROQ, Honda CR-V.

Пройти мастер-класс по экстремальному вождению на автомобиле Geely Atlas и получить за это диплом!

В программе мероприятия:

- Ведущий;

- Блюда полевой кухни;

- Курс военной подготовки;

- Соревнования в играх в «танчики» и «дартс»;

- Подарки за тест-драйв;

- Специальные выгоды на покупку и обслуживание автомобиля.

Ждем вас в ДЦ Официального Дилера Volkswagen «Волга-Раст» на Мамаевом Кургане, ул. Землячки, 82Г.

Регистрация по ссылке или по тел.: +7(8442)55-22-55

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