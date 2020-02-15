2020-02-15T20:37:12+03:00
Происшествия

На мосту через Волгу столкнулись две иномарки: пострадали пятеро

«Тойота» вылетела на встречную полосу на трассе Волгоград – Волжский [фото]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Автомобили превратились в груду железа.Автомобили превратились в груду железа.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Страшная авария случилась субботним вечером 15 февраля на съезде с моста через Волгу у Краснослободска. На трассе Волгоград - Волжский лоб в лоб столкнулись две иномарки – «Тойота» и «Ауди». Обе машины превратились в груду железа. В жутком ДТП пострадали пять человек. На крыше одного из авто ярким пятном выделяются два детских кресла – среди раненых двое маленьких детей, которые находились в салоне «Ауди». Травмы серьезные.

Лоб в лоб «Тойота» протаранила «Ауди». Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Лоб в лоб «Тойота» протаранила «Ауди».Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

По предварительной информации, в начале шестого вечера 42-летний водитель на «Тойота Камри» вылетел на встречку и столкнулся с «Ауди» под управлением 38-летнего мужчины.

Обе иномарки сильно покорежило от удара. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Обе иномарки сильно покорежило от удара.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, в больницу с места ДТП на скорой увезли водителя Toyota Camry, а также водителя и трех пассажиров Audi. Среди пострадавших дети 4 и 6 лет – в момент аварии они были в специальных автокреслах.

На несколько часов движение по трассе в сторону Волгограда был озатруднено. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На несколько часов движение по трассе в сторону Волгограда был озатруднено.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На месте аварии работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа, которой предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

На крыше - два детских кресла, в них ехали малыши. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На крыше - два детских кресла, в них ехали малыши.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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