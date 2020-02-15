2020-02-15T12:53:04+03:00
Происшествия

В Волгограде разыскивают насильника 10-летней девочки

Мужчина напал на ребенка у школы на улице Ткачева в центре города
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Мужчине на вид около 50 лет. Фото: СКРМужчине на вид около 50 лет. Фото: СКР
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В Волгограде следователи разыскивают мужчину, которого подозревают в сексуальном насилии в отношении ребенка. На 10-летнюю девочку извращенец в годах напал прямо во дворе школы на улице Ткачева в центре Волгограда. Дело было еще третьего сентября 2019 года, но только теперь удалось составить подробный фоторобот преступника.

По горячим следам с испуганным ребенком составили рисованный портрет сексуального извращенца, который был одет в черную рубашку с коротким рукавом с рисунком из желтых ромбов. Но это мало чем помогло следствию. Накануне из столицы в Волгоград прибыли сотрудники центрального аппарата СК России.

- Специалисты по активации памяти главного управления криминалистики вместе с пострадавшей девочкой и свидетелем преступления составили более подробный портрет насильника, - рассказал «КП-Волгоград» заместитель руководителя следственного отдела по Центральному району регионального СУ СКР Владимир Суров.

На вид напавшему на девочку мужчине от 45 до 55 лет, возможно и больше. У насильника темные волосы с сильной проседью. Он плотного телосложения и ростом около 170 - 175 см, внешне неопрятен. Ребенку запомнились волосатые руки и отсутствие волос на груди.

Расследование уголовного дела продолжается.

Всех, кто опознал мужчину, просят позвонить по телефонам: (8442) 33-69-97, 33-86-94, 33-89-66, 8-937-567-84-29, 8-905-398-99-70 или «02». Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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