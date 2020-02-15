2020-02-15T09:45:57+03:00
Происшествия

Получил ожоги: в руках у подростка взорвался телефон

Происшествие с китайским смартфоном случилось в Красноармейском районе Волгограда
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Телефон сначала нагрелся, а потом взорвался прямо в руках у подростка.Телефон сначала нагрелся, а потом взорвался прямо в руках у подростка.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Китайский смартфон взорвался и загорелся в руках у 11-летнего мальчика 14 февраля 2020 в Красноармейском районе Волгограда. Около восьми утра в пятницу подросток как обычно собирался на учебу в школу. Собрал учебники в рюкзак, в карман брюк положил мобильник. Но вскоре школьник заметил, что в кармане печет - сотовый телефон необычно сильно нагрелся. Когда подросток доставал горячий мобильник из кармана, тот взорвался и загорелся прямо у него в руках. Мальчика с сильными ожогами рук доставили в больницу.

- Сейчас полицейские проводят проверку по факту получения травмы 11-летним подростком, - рассказали «КП-Волгоград» в полиции.

Этот случай в Волгограде вовсе не единичный. Месяц назад, в январе 2020, мобильник взорвался в кармане у жителя в Дзержинского района. К счастью, обошлось без пострадавших. Смартфон в этот момент находился в куртке, которая была не на хозяине, а висела на вешалке. Одежда, конечно, обгорела, но владелец телефона вовремя заметил произошедшее и сразу потушил пламя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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