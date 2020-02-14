2020-02-14T15:39:19+03:00
Экономика

«ВТБ Мои Инвестиции» признано лучшим инвестиционным приложением в России

ВТБ Капитал Инвестиции второй год подряд побеждает в конкурсе «Золотой сайт&Золотое приложение»
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«ВТБ Мои инвестиции» снова признано лучшим мобильным приложением в номинации «Инвестиции и коммерция». Вчера в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей премии.

«Золотой сайт&Золотое приложение» является ключевым и старейшим конкурсом интернет-проектов в Рунете. В его рамках независимое жюри с 1997 года определяет лучших в стране. Организатором премии выступает Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). «ВТБ Мои Инвестиции» с момента запуска летом 2018 года второй раз номинируется на конкурс и становится его победителем.

Приложение активно развивается и совершенствуется. В 2019 г. было добавлено множество новых функций. Стало возможным удаленное открытие брокерского счета онлайн, пополнение его с любых банковских карт, вывод средств на мастер-счета ВТБ и в другие банки (для открывших счета онлайн), внедрены переводы между брокерскими счетами. Сегодня мобильное приложение представляет собой полноценный торговый терминал и дает доступ к сделкам более чем с 5000 инструментов. Каждый день его используют более 100 тысяч клиентов, и через него открывается порядка 3000 новых брокерских счетов, общее число его пользователей за 2019 г. выросло в 6 раз. Месячный оборот совершаемых через приложение сделок достигает 400 млрд руб.

Организаторы конкурса отметили удобный доступ к широкому перечню инвестиционных инструментов, реализованный в приложении, его удобный функционал и простой интерфейс с фокусом на важную информацию.

«Нам очень приятно, что наш продукт второй год подряд признается лучшим в стране. Мы рады совершенствовать и развивать его для наших клиентов и видим, как такие проекты меняют рынок. Почти в два раза выросло число брокерских счетов в России в 2019 г. и во многом это произошло благодаря новым цифровым решениям в данной сфере. Наша стратегическая задача - сделать рынок инвестиций прозрачным, простым и персонализированным для того, чтобы вложение средств в ценные бумаги было доступно каждому. Мы уверены, что в скором будущем инвестиции станут неотъемлемой частью сбережений для каждой семьи», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, руководитель департамента брокерского обслуживания, старший вице-президент банка ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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