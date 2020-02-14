Закулисные тайны покупки нового автомобиля

Покупка машины - ответственный шаг, необходимо учесть много тонкостей и нюансов, рассчитать бюджет на собственно приобретение и на обслуживание железного друга. Руководитель отдела продаж волгоградского автоцентра GEELY Ярослав Ростовский уверен, что секрет успешного выбора – взвешенное решение и собственные ощущения от конкретного автомобиля, «если авто пришлось по душе, нужно брать». Он также рассказал о важных моментах, которые нужно учитывать при покупке.

Фото: Волго-Раст.

- Ярослав, моделей и марок автомобилей очень много, и вполне закономерно, что у покупателей голова идет кругом. На чем необходимо сосредоточится в первую очередь, выбирая четырехколесного друга и помощника?

- В первую очередь нужно определиться с тем, где будет эксплуатироваться автомобиль, в каких условиях, для каких целей он приобретается, сколько человек планируется регулярно перевозить, предполагаются ли дальние поездки и транспортировка большого количества вещей. Исходя из этих данных, нужно определиться с моделью и типом кузова: универсал, седан или кроссовер, кстати, последние вполне могут тягаться по проходимости с полноценными джипами.

Важный аспект – комплектация авто: автомат или механика, передний привод или полный. Составьте для себя список того, что вам обязательно необходимо в автомобиле, каким параметрам он должен соответствовать.

Например, GEELY ATLAS – выразительный автомобиль с яркой, но благородной внешностью, доступный как в переднеприводном, так и в полноприводном варианте, который подойдет практически для любых целей: он отлично впишется в рабочие будни, будет надежным другом для всей семьи в выходные, подойдет для города и дальних путешествий, поездок на рыбалку или в лес, поможет перевезти и внушительный багаж.

Высокий клиренс делает его практически неуязвимым для преград в виде сугробов, бордюров и колеи; независимая подвеска сгладит неровности волгоградских дорог, а современный дизайн, качественные материалы и передовое техническое оснащение позволит не остаться незамеченным и чувствовать себя уверенно в городском потоке.

Фото: Волго-Раст.

- Тем не менее, бывает, что, став обладателем автомобиля покупатель сталкивается с неприятными сюрпризами. Как избежать ошибок?

- Во-первых, подумайте, на каких нюансах лучше не экономить, а на чем можно получить выгоду. Например, лучше выбрать меньшее число опций и более простую комплектацию, но купить новый автомобиль. Приобретать авто лучше у официальных дилеров в проверенном автосалоне. Здесь точно исключены неприятные неожиданности, вам не подсунут неисправный автомобиль или машину с плохой историей, служащую залогом в банке и с проблемными документами. Покупка с рук или у серых дилеров такой гарантии не дает.

А скупой, как известно, платит дважды. Кроме того, у официалов можно и существенно сэкономить на условиях автокредита, в то время, как в других местах велика вероятность получить огромный процент и скрытые дополнительные условия, выливающиеся в приличную сумму. Во-вторых, не стоит пренебрегать тест-драйвом. Каждый автомобиль нужно попробовать в движении, ощутить его поведение, характер. Только побывав в водительском кресле можно понять, ваша это машина или нет. Проедьтесь, посмотрите в разных условиях. Приглядитесь к внешним чертам, оцените дизайн кузова и салона. Прислушайтесь к себе и сделайте выбор.

Кстати, не лишним будет побывать и на месте заднего пассажира. Будет ли там комфортно? Ведь вам наверняка придется возить своих близких. И еще один немаловажный момент при покупке: меньше советов извне. У каждого свои предпочтения и ожидания, сколько людей столько и мнений, а эксплуатировать автомобиль вам и только вам. Поэтому больше доверия себе и внимания своим целям и ожиданиям.

Фото: Волго-Раст.

- Действительно ли тест-драйв так необходим и несколько минут поездки на автомобиле могут стать определяющими, дадут возможность почувствовать машину?

- На самом деле, даже один и тот же автомобиль может отличаться опциями, комплектацией, различная мощность двигателя дает различную динамику. Нередко, приверженцы механической коробки передач, попробовав во время тест-драйва автомат, уже приобретают автомобиль только с АКПП. Опять же, жесткость подвески всем нравится разная, удобство управления, чувствительность рулевого колеса, настройки приборов освещения, мультимедиа для каждого свои. Та или иная фишка одному человеку может показаться остро необходимой, а другому совсем не нужной. Кроме того, во время тест-драйва есть возможность в один день сравнить автомобили разных классов, например, седан и кроссовер. Тот же GEELY ATLAS выпускается как с передним, так и с полным приводом. И еще раз повторюсь, тест-драйв позволяет именно почувствовать авто, как бы примерить его на себя.

- Какие требования предъявляются к человеку, желающему записаться на тест-драйв и как это можно сделать?

- Нужны только желание, водительское удостоверение соответствующей категории и возраст старше 21 года. Записаться можно по телефону +7 (8442) 55-22-77 или непосредственно в автосалоне: г. Волгоград, ул. Землячки, 69. Либо оставить заявку на сайте: https://geely-volgograd.ru/request/testdrive

- И, все - таки, можно ли покупателю сэкономить и приобрести автомобиль по более привлекательной стоимости, чем обычно?

- Для этого нужно отслеживать сообщения об акциях официального дилера, подписаться на рассылки о спецпредложениях. Например, новые автомобили без пробега, выпущенные в 2019 году сейчас приобретать особенно выгодно. Так, на автомобили GEELY EMGRAND X7 и EMGRAND 7 действует спецпредложение: выгода составляет от 170 тыс. рублей при покупке в трейд-ин, а на GEELY ATLAS 2019 года особые условия – преимущество до 270 тыс. руб. Выбрать автомобиль и опробовать его в реальных условиях можно в нашем автосалоне. Для тест-драйва доступны модели GEELY ATLAS, GEELY EMGRAND X7 и GEELY EMGRAND 7.

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