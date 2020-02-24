«Я не наркоманка»: волгоградке грозит 20 лет колонии за посылку с антидепрессантами

«Я не наркоманка, я законопослушный гражданин, и глубоко верующий человек», - сразу начинает разговор волгоградка Ольга Калиновская. Сегодня эта 45-летняя женщина, которая преподает вокал и растит пятилетнего малыша, вынуждена оправдываться перед полицией и доказывать свою невиновность. А все из-за антидепрессантов, которые в России приравняли к наркотикам. За упаковку этих таблеток волгоградке грозит 20 лет колонии по делу о контрабанде наркотиков в крупном размере.

ДИАГНОЗ ПО ИНТЕРНЕТУ

Ольга по образованию дирижёр, по призванию - музыкант. Она окончила колледж искусств, работала музыкальным педагогом, преподавала вокал, играет на гитаре, фортепиано и барабане, пишет музыку и поет. И, как любой творческий человек, импульсивная и неординарная. Но с годами она стала понимать, что ее излишняя эмоциональность, вспыльчивость и рассеянность - не просто «минутная слабость» женщины, а нечто большее. Женщина пошла к психиатру, где ей поставили диагноз - Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Это было в 2012 году в Киеве, где на тот момент проживала Калиновская. Именно там ей и порекомендовали препарат под названием «Бупропион». И женщина пила это лекарство, пока жила в Украине. Но в 2017-м она вернулась в Волгоград, и вся жизнь перевернулась с ног на голову.

- Дело в том, что в России не ставят такой диагноз. Его просто нет, - говорит волгоградка.

- У меня есть друг в Норвегии, который так же страдает этим синдромом. Он прислал мне как-то тесты, я их заполнила, и его врач подтвердил у меня наличие этого заболевания, - говорит Ольга.

ЗАГРАНИЦА НАМ «ПОМОЖЕТ»

В 2017-м году Ольга вместе со своим сыном (который тоже страдает неврологическими расстройствами) и мужем оказались в Волгограде. Вынужденно.

- Два года назад умер брат, а у мамы, которой 82 года стало развиваться старческое слабоумие. Мы вынуждены были приехать сюда. Пришлось временно ютиться у друзей, оплачивать многотысячные долги, которые мать накопила за коммунальные услуги, судиться за квартиру... Параллельно оформляли временное проживание и гражданство ребенку… Два года живу, как в аду. Моя психика на грани, - рассказывает волгоградка.

Обо всех ее проблемах знал друг из Норвегии, который и советовал ей пить «бупропион». Вот только в Норвегии этот препарат разрешен, а в России - нет. Именно эти таблетки и пришли по почте Ольге Калиновской.

- К новому году мой муж заказал на мое имя на одном из сайтов музыкальную шкатулку ребенку. 16 декабря я пришла на почтамт ее забирать. Мне достали коробочку в яркой упаковке. Но едва я ее взяла в руки, как ко мне подошли два сотрудника и сказали, что я задержана. Только потом я узнала, что в посылке эти таблетки. И выслал их мне мой норвежский друг, - рассказывает эпопею Ольга.

Бупропион для волгоградки заказал в Индии друг-норвежец, и не сказал о посылке. Фото Южного таможенного управления.

Иностранец, зная тяжелую ситуацию волгоградки, решил ей так помочь. Он оплатил для нее лекарство, даже не предупредив об этом.

- Теперь должна доказать, что не я покупала эти таблетки и не я их заказывала. Доказывать, что я не контрабандист и не наркоманка, - печально говорит женщина.

БУПРОПИОН: МЕДПРЕПАРАТ ИЛИ НАРКОТИК

Бупропион - спорный антидепрессант, который используют в некоторых странах мира (США, страны Европы, Турция, Индия, страны Юго-Восточной Азии), но в России эти таблетки стали поводом для нескольких уголовных дел. Эксперты таможенного управления сделали заключение, согласно которому он является «производным входящего в перечень запрещенных веществ эфедрона».

При этом в инструкции препарата не сказано, что он вызывает привыкание, и женщина не подумала, что это может быть наркотиком. Даже психиатры спорят до сих пор, считать ли этот препарат стимулятором.

В посылке, которую получила волгоградка, было 300 таблеток бупропиона, в их составе насчитали 90 граммов эфедрона, что приравнивается к крупной партии наркотика. Астраханская таможня завела на Ольгу Калиновскую уголовное дело за контрабанду наркотиков.

В посылке было 300 таблеток, в которых насчитали 90 граммов наркотика эфедрона. Фото Южного таможенного управления.

- На данный момент экспертная врачебная комиссия подтвердила, что у меня есть проблемы с памятью и концентрацией внимания. Теперь мы с адвокатом готовимся оспорить постановление, в котором также допущено ряд неточностей, - говорит волгоградка. - Еще один удар по моей и без того расшатанной психике.

СПРАВКА «КП»

Из Википедии: «Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) - это неврологическо-поведенческое расстройство развития, начинающееся в детском возрасте. Характерны такие симптомы, как трудности с концентрацией внимания, гиперактивность и плохо управляемая импульсивность. У взрослых возможны снижение интеллекта и трудности с восприятием информации.

Споры о СДВГ и его лечении ведутся с 1970 годов. В его существовании сомневается ряд медиков, учителей, политиков и родителей. Некоторые считают, что такого заболевания, не существует вообще, противники же уверяют, что существуют генетические и физиологические причины данного состояния.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

После того, как бупропион приравняли в России к наркотическим средствам, из-за этих таблеток под уголовные статьи попала уже не одна волгоградка.

В 2019-м уголовное дело по такой же статье «Незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств в особо крупном размере» завели на 24-летнюю девушку из Екатеринбурга. Дарья Беляева заказала бупропион из Польши (подробнее).