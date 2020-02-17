Пять человек погибли в ДТП с бензовозом в Волгоградской области

На волгоградской трассе иномарка на полной скорости врезалась в бензовоз. В легковушке ехали пять человек. Не выжил никто.

На бензовозе номера Республики Калмыкия.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Жуткая авария произошла сегодня вечером, 17 февраля, в Старополтавском районе Волгоградской области. Было примерно в 21.40 по местному времени (20.40 по московскому).

Авария произошла в Старополтавском районе Волгоградской области.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Иномарка «Хендэ Акцент» мчалась по автодороге «Старая Полтавка – Палласовка», на участке между населенным пунктом Гмелинка и Палласовкой 38-летний водитель решился на опасный обгон. Он выехал на встречную полосу движения, а там, на беду, в обратном направлении двигался бензовоз. Скорость была такой большой, что уйти от столкновения не было возможности. Иномарка на полном ходу врезалась в «КАМАЗ» с прицепом.

Легковушка буквально "ушла" под "КАМАЗ".Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Удар был такой силы, что легковушка полностью «ушла» под грузовик. В машине на момент аварии кроме водителя находились еще четыре пассажира. Все скончались на месте до прибытия «скорых».

Бензовоз на момент аварии был пустой.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- На данный момент установлена только личность водителя - это был 38-летний житель Палласовского района. Личности пассажиров устанавливаются. На месте работают наряды полиции, расчеты МЧС, следственно-оперативная группа, - уточнили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

На месте ДТП работают наряды полиции, спасатели и следователи.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Известно, что бензовоз на момент ДТП был пустой, на нем номера Республики Калмыкия. Чтобы вытянуть легковушку из-под "КАМАЗа", придется задействовать краны.