Пять человек погибли в ДТП с бензовозом в Волгоградской области
На волгоградской трассе иномарка на полной скорости врезалась в бензовоз. В легковушке ехали пять человек. Не выжил никто.
На бензовозе номера Республики Калмыкия.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Жуткая авария произошла сегодня вечером, 17 февраля, в Старополтавском районе Волгоградской области. Было примерно в 21.40 по местному времени (20.40 по московскому).
Авария произошла в Старополтавском районе Волгоградской области.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Иномарка «Хендэ Акцент» мчалась по автодороге «Старая Полтавка – Палласовка», на участке между населенным пунктом Гмелинка и Палласовкой 38-летний водитель решился на опасный обгон. Он выехал на встречную полосу движения, а там, на беду, в обратном направлении двигался бензовоз. Скорость была такой большой, что уйти от столкновения не было возможности. Иномарка на полном ходу врезалась в «КАМАЗ» с прицепом.
Легковушка буквально "ушла" под "КАМАЗ".Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Удар был такой силы, что легковушка полностью «ушла» под грузовик. В машине на момент аварии кроме водителя находились еще четыре пассажира. Все скончались на месте до прибытия «скорых».
Бензовоз на момент аварии был пустой.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
- На данный момент установлена только личность водителя - это был 38-летний житель Палласовского района. Личности пассажиров устанавливаются. На месте работают наряды полиции, расчеты МЧС, следственно-оперативная группа, - уточнили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.
На месте ДТП работают наряды полиции, спасатели и следователи.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Известно, что бензовоз на момент ДТП был пустой, на нем номера Республики Калмыкия. Чтобы вытянуть легковушку из-под "КАМАЗа", придется задействовать краны.
ИСТОЧНИК KP.RU