В Волгограде в сквере у «Гасителя» появится спортплощадка

Сквер у «Гасителя», который начали обновлять в Волгограде в прошлом году, продлят до улицы Калинина в Ворошиловском районе. Участок вдоль Волги не только приведут в порядок, но еще и установят здесь современную спортивную площадку. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации города.

- Здесь сделают новую пешеходную зону с тротуарными дорожками, а также оборудует зону для занятий спортом на свежем воздухе, - уточняют в мэрии.

На сайте Госзакупок мэрия Волгограда уже разместила соответствующий лот и ищет подрядчика, который выполнит эти работы. Заплатят за обновление этой части сквера 9 миллионов рублей. За эти деньги подрядчик также установит металлический заборчик вдоль пешеходной зоны, уложил рулонный газон, и поставит камеру видеонаблюдения, которая будет подключена к системе «Безопасный город». Сдать объект должны к 15 ноября 2020-го.

Деньги выделяются городу в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего в рамках этого проекта в 2020-м в Волгограде обновят шесть общественных пространств.

- Помимо территории у «Гасителя» в этом году обновят пешеходную зону вдоль улицы Мира в Центральном районе. Продоллжан приводить в порядок и парк Гагарина в Краснооктябрьском районе. Здесь уже сделали главную пешеходную аллею, новую входную группу и подготовили участки под игровую и спортивную площадки. Теперь строителям предстоит благоустроить вторую часть парка, установить игровые комплексы и высадить новые деревья и кустарники, - уточняют в администрации Волгограда.

Кроме того, в 2020-м подготовят проекты реконструкции еще двух зон отдыха в Краснооктябрьском районе – пешеходной зоны вдоль улицы Титова и площади перед «Царицынской оперой».

- В Дзержинском районе облагородят территорию возле областной больницы №1 на улице Ангарской – здесь появится современная прогулочная зона. В Советском районе благоустроят парк на территории микрорайона «Долина», - перечисляют в мэрии.

Доберутся и до Тракторозаводского района, здесь наконец-то приступят к реконструкции пешеходной зоны на улице Дзержинского. Обновление ждет также участок от проспекта Ленина до улицы Шурухина, включая территорию, прилегающую к Дому культуры.

- Подрядчик полностью заменит тротуарное покрытие, смонтирует системы наружного освещения и поливочный водопровод, восстановит неработающий фонтан, а также установит малые архитектурные формы и выполнит работы по озеленению, - добавляют в администрации Волгограда.