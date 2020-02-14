2020-02-14T22:27:07+03:00
Происшествия

Водитель погиб под колесами автобуса, пытаясь остановить неуправляемый ЛИАЗ

Машина скатилась в кювет на севере Волгограда
Екатерина МАЛИНИНА
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Автобус завис над обрывом.Автобус завис над обрывом.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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ЧП произошло в Тракторозаводском районе Волгограда на АГЗС. Около 10 вечера 14 февраля водитель автобуса заехал на заправку ЛИАЗа маршрута №95 - в салоне уже никого не было. Мужчина находился возле транспорта, когда махина начала скатываться на проезжую часть. Волгоградец пытался остановить автобус. Он понимал, что неуправляемая машина на оживленной дороге может вызвать сразу несколько аварий. Но силы были не равны. Он упал под колеса ЛИАЗа и погиб. Приехавшие на вызов медики «скорой» констатировали смерть мужчины.

Автобус съехал в кювет и сел на брюхо, он завис над обрывом. К счастью, он не успел устроить аварий. На месте работают сотрудники ГИБДД. Они разбираются во всех обстоятельствах ДТП. В том числе, почему автобус был не на ручнике.

Водитель погиб под колесами авто, пытаясь остановить неуправляемый ЛИАЗ.

Водитель пытался остановить автобус. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Водитель пытался остановить автобус.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сейчас специалисты ждут тяжелую технику, чтобы вытянуть машину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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