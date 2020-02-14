Водитель погиб под колесами автобуса, пытаясь остановить неуправляемый ЛИАЗ

ЧП произошло в Тракторозаводском районе Волгограда на АГЗС. Около 10 вечера 14 февраля водитель автобуса заехал на заправку ЛИАЗа маршрута №95 - в салоне уже никого не было. Мужчина находился возле транспорта, когда махина начала скатываться на проезжую часть. Волгоградец пытался остановить автобус. Он понимал, что неуправляемая машина на оживленной дороге может вызвать сразу несколько аварий. Но силы были не равны. Он упал под колеса ЛИАЗа и погиб. Приехавшие на вызов медики «скорой» констатировали смерть мужчины.

Автобус съехал в кювет и сел на брюхо, он завис над обрывом. К счастью, он не успел устроить аварий. На месте работают сотрудники ГИБДД. Они разбираются во всех обстоятельствах ДТП. В том числе, почему автобус был не на ручнике.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/760954" frameborder="0"></iframe> Водитель погиб под колесами авто, пытаясь остановить неуправляемый ЛИАЗ.

Водитель пытался остановить автобус.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сейчас специалисты ждут тяжелую технику, чтобы вытянуть машину.