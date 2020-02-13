Волгоградцы жалуются на сосульки, которые никто не хочет убирать

Недавно выпавший снег, морозные ночи и плюсовая температура днем вновь заставили расти сосульки на крышах и козырьках домов Волгограда. Управляющие компании должны убирать наледь каждый день, как только она появляется. Но далеко не всегда жильцам удается заставить коммунальщиков это сделать даже с пинка. «Помогите, управляющая компания не хочет сбивать сосульки с крыш, а они растут и выглядят все страшней», - обратились в редакцию жители поселка 40 домиков и домов в центре города.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, количество обращений в администрации районов с просьбой очистить крыши домов от сосулек в последние дни также резко возросло. Так что специалисты вышли на обследование дворов и крыш во всех восьми районах города. Качество работ «ниже плинтуса» и угрожающего вида сосульки зафиксировали в каждом пятом доме без централизованного водостока (если он есть, то сосульки не образуются).

По данным чиновников, чистили придомовые территории утром четверга по всему городу 1800 дворников от УК и ТСЖ. В этот день комиссия городского департамента ЖКХ и ТЭК отправилась в очередной рейд по центру и Дзержинскому району. Побывали на проспекте Жукова, 173 и 175, улице Твардовского, 7,11 и15, на Бурейской, 3 и 5, Ангарской, 59. Смотрели на качество уборки дворов и наличие сосулек в домах.

- По итогам осмотра жилого фонда 80% домов без централизованного водостока очищены от снега и сосулек, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

В проблемных домах и дворах управляющим организациям выдали предписания незамедлительно сбить сосульки с крыш, предварительно огородив территорию сигнальной лентой. Такие же поручения городские власти дали руководству детсадов, школ и учреждений культуры.

Напомним, убирать во дворах УК и ТСЖ должны каждый день: сбивать наледь и сосульки, дорожки посыпать песочком. Контролируют качество их работы административно-технические отделы районных МБУ ЖКХ и профильных подразделений мэрии.

- За халатное отношение к своей работе УК и ТСЖ грозит штраф до 30 тысяч рублей. При этом предписание привести двор в порядок остается в силе, а за систематическое невыполнение требований надзорных органов управляющая компания может быть лишена права управления домом. Проверка будет проведена по каждому заявлению, - обещают городские власти.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

Если УК работает спустя рукава и не реагирует на обращения жильцов, звоните в районную администрацию или МБУ «ЖКХ» района. Если и это не подействует на нерадивых коммунальщиков, вам в помощь:

Телефон «горячей линии» жилищной инспекции Волгограда: (8442) 39-70-15, по вопросам содержания и ремонта звонить можно в понедельник с 9.00 до 11.00 и в среду с 15.00 до 17.00. Также можно направить письменную жалобу по адресу: 400074, ул. Козловская, 39А или через госуслуги.

«Горячая линия» областного Госжилнадзора: (8442) 35-21-77. Звонить в понедельник и среду, с 9.00 до 16.00.