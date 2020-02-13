2020-02-13T14:34:38+03:00
Общество

Владельца самых популярных в Волгограде маршруток осудили на год за взятки инспектору

Вадим Бондаренко платил деньги, чтобы Ространснадзор не трогал маршрутчиков
Юлия Данильченко
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В 2019 году маршрутчики устраивали забастовки. А Бондаренко пошел дальше и попал под уголовную статью.В 2019 году маршрутчики устраивали забастовки. А Бондаренко пошел дальше и попал под уголовную статью.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Отмена многих маршруток, любимых многими волгоградцами, стала чуть ли не главной новостью 2017 года. Ряд маршрутов безвозвратно запретили, заменив убитые «Газели» на большие и удобные автобусы. Лишь некоторым удалось отстоять свое место на рынке пассажирских услуг, но с условиями: изменить путь следования или заменить старенькие микроавтобусы на более вместительные.

Под «раздачу» тогда попал и один из крупнейших в Волгограде перевозчиков Вадим Бондаренко. В 2019 году владельцы незаконных маршруток все еще пытались обратить на себя внимание, устраивали забастовки. Но ничего не изменилось. По-прежнему в списке разрешенных у компании «Галант», в которой работал Бондаренко, оставались маршруты 3с, 5с, 6а, 29с, 31к, 46а, 58, а остальные были под запретом. Тогда владелец маршрутов пошел на крайние меры – нарушение закона. И попал на скамью подсудимых.

В мае 2019 года он договорился с главным инспектором территориального отделения Ространснадзора Юлии Кущёвой о сотрудничестве на выгодных условиях: он платит ей по 10 тысяч рублей ежемесячно, а она оказывает ему «покровительство и попустительство по службе».

- Фактически предприниматель просил не применять к нему меры ответственности в случае выявления нарушений при осуществлении пассажирских перевозок. Кущёва согласилась на предложение коммерсанта. Всего в период времени с мая по сентябрь она получила от Бондаренко в качестве взятки 20 тысяч рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облсуда.

Схема проработала недолго, и сообщников рассекретили правоохранители. Кущевой назначили штраф в размере 100 тысяч рублей и в ближайшие два года запретили работать госслужащей. А вот Бондаренко повезло меньше.

- Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно, со штрафом в размере 200 000 рублей, - рассказали в облсуде.

Сам Вадим Бондаренко от комментариев отказался.

- Мне неприятно об этом разговаривать, без комментариев, - сказал он и бросил трубку.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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