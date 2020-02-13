Владельца самых популярных в Волгограде маршруток осудили на год за взятки инспектору

Отмена многих маршруток, любимых многими волгоградцами, стала чуть ли не главной новостью 2017 года. Ряд маршрутов безвозвратно запретили, заменив убитые «Газели» на большие и удобные автобусы. Лишь некоторым удалось отстоять свое место на рынке пассажирских услуг, но с условиями: изменить путь следования или заменить старенькие микроавтобусы на более вместительные.

Под «раздачу» тогда попал и один из крупнейших в Волгограде перевозчиков Вадим Бондаренко. В 2019 году владельцы незаконных маршруток все еще пытались обратить на себя внимание, устраивали забастовки. Но ничего не изменилось. По-прежнему в списке разрешенных у компании «Галант», в которой работал Бондаренко, оставались маршруты 3с, 5с, 6а, 29с, 31к, 46а, 58, а остальные были под запретом. Тогда владелец маршрутов пошел на крайние меры – нарушение закона. И попал на скамью подсудимых.

В мае 2019 года он договорился с главным инспектором территориального отделения Ространснадзора Юлии Кущёвой о сотрудничестве на выгодных условиях: он платит ей по 10 тысяч рублей ежемесячно, а она оказывает ему «покровительство и попустительство по службе».

- Фактически предприниматель просил не применять к нему меры ответственности в случае выявления нарушений при осуществлении пассажирских перевозок. Кущёва согласилась на предложение коммерсанта. Всего в период времени с мая по сентябрь она получила от Бондаренко в качестве взятки 20 тысяч рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облсуда.

Схема проработала недолго, и сообщников рассекретили правоохранители. Кущевой назначили штраф в размере 100 тысяч рублей и в ближайшие два года запретили работать госслужащей. А вот Бондаренко повезло меньше.

- Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно, со штрафом в размере 200 000 рублей, - рассказали в облсуде.

Сам Вадим Бондаренко от комментариев отказался.

- Мне неприятно об этом разговаривать, без комментариев, - сказал он и бросил трубку.

Приговор вступил в законную силу.