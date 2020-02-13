Фермер два года давал взятки ветврачу, чтобы в волгоградские супермаркеты поступали яйца без проверки

Упаковка яиц есть в холодильнике каждого жителя Волгоградской области. Приходя в магазин и покупая этот популярный на нашей кухне продукт, мы уверены в его безопасности. Перед продажей товар как минимум проверяется ветеринарно-санитарными службами, уже потом обрабатывается и попадает на прилавки. Довольно сложная и вызывающая доверие процедура. Опасное яйцо точно не пройдет. Но если на минуточку представить, что из-под курицы-несушки товар сразу едет в супермаркет…

И этот случай реальный. 50-летний житель Волгограда, работающий ветеринарным врачом районной станции по борьбе с болезнями животных, вдруг решил, что деньги важнее здоровья людей. Он договорился с волгоградским бизнесменом, торгующим яйцами по всему региону, миновать несколько, на его взгляд, ненужных проверок и выдавал ложные ветеринарные документы. Раскрыли эту преступную схему сотрудники УЭБиПК.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 50-летний подозреваемый в период с 2017 года получил денежные средства в сумме 1 миллион 400 тысяч рублей от директора коммерческой организации, занимающейся реализацией пищевой продукции в крупные торговые сети Волгограда и области. Фигурант выдавал ветеринарные свидетельства о безопасности куриных яиц, без проведения необходимых проверочных мероприятий, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.

Следователи получили материалы от сотрудников полиции и возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки».

- Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также иных источников преступного дохода ветеринарного врача. По ходатайству следствия в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в содеянном он отрицает, - прокомментировали в СУ СКР по Волгоградской области.

Силовики провели обыски, изъяли документы, в которых есть доказательства преступного умысла. Остается только догадываться, сколько волгоградцев купили эти яйца, которые могли представлять реальную угрозу их жизни и здоровью.