2020-02-12T16:10:42+03:00
Происшествия

Как в лихие 90-е - автоматы, пистолеты и кастеты: в Волгограде поймали банду вымогателей

Пять друзей угрожали, избивали и требовали деньги у волгоградцев [фото, видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Мужчины запугивали и угрожали волгоградцам, требуя денег.Мужчины запугивали и угрожали волгоградцам, требуя денег.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Кто такие рэкетиры в России впервые узнали в лихие 90-е прошлого века. В двухтысячных эти шантажисты-мародеры исчезли вместе с эпохой, но, как оказалось, не все. В Волгограде на днях задержали банду, которая решила возродить этот преступный «бизнес». Пять друзей возомнили себя гангстерами и стали шантажировать местных жителей, угрожая расправой и избиением. Сегодня этих вымогателей задержали.

Все пятеро - жители Волгограда и Калача-на-Дону. Двоих уже взяли под стражу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Все пятеро - жители Волгограда и Калача-на-Дону. Двоих уже взяли под стражу.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- По данным оперативников, в банду вошли пятеро мужчин в возрасте от 20 до 34 лет - жители Волгограда и Калача-на-дону. Под надуманными предлогами они вымогали деньги у волгоградцев. Запугивали, угрожали физической расправой, оружием, даже избивали, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Так, у одного волгоградца бандиты «отжали» иномарку. Якобы в счет имеющегося у него долга. Еще у двоих шантажисты требовали суммы 100 и 60 тысяч рублей. Задерживали их сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области вместе с коллегами из регионального Управления ФСБ и при силовой поддержке бойцов спецподразделений ФСБ и Росгвардии.

В Волгограде поймали банду рэкетиров, вымогавших деньги у горожан.

- В ходе обысков у мужчин изъяли незарегистрированный травматический пистолет и 25 патронов к нему, автомат АКСУ предназначенный для стрельбы свето-звуковыми патронами, холодное оружие, подложные автомобильные знаки, используемые во время совершения преступлений, а также черновую документацию, - перечисляют в региональном Главке.

При обыске у бандитов нашли кастеты, пистолеты... Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

При обыске у бандитов нашли кастеты, пистолеты...Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

...и даже автомат. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

...и даже автомат.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На бандитов уже завели уголовное дело по двум статьям - «Вымогательство» и «Грабеж». Грозит им до семи лет лишения свободы.

- Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным мера пресечения избирается, - уточняют в ведомстве.

Расследование продолжается. Правоохранители полагают, что пострадавших от рук этих шантажистов гораздо больше, нежели известно сегодня. Присмотритесь, если вы также пострадали от этих вымогателей, обращайтесь в Управление уголовного розыска регионального главка МВД по телефону 30-70-44.

ИСТОЧНИК KP.RU

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