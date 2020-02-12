2020-02-12T14:31:58+03:00
Общество

Наживаются на вирусе: в волгоградские аптеки завезли маски, но по завышенной цене

Эксперты говорят, что ажиотажа нет, но и масок нет в каждой второй аптеке
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В волгоградские аптеки поставщики продают маски уже по цене от 6 до 20 рублей за штуку.В волгоградские аптеки поставщики продают маски уже по цене от 6 до 20 рублей за штуку.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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После сообщений о проникновении в Россию коронавируса из Китая и в связи с увеличенным числом простуженных людей на улицах Волгограда, в аптеках стали массово «сметать» медицинские маски. Как следствие, где-то они вообще исчезли из продажи, а где-то бизнесмены решили заработать на ажиотаже и подняли цены. Чтобы «остудить» последних, по аптекам пошли сотрудники ведомств с проверками, в том числе и активисты партпроекта «Народный контроль». За два дня они проверили 102 аптеки в Волгоградской области. Говорят, рекомендованные противовирусные препараты можно купить только в каждой четвертой аптеке, а масок нет в каждой второй аптеке. А там, где есть, цены завышены. Аптекари оправдываются: мол, завышают цены не наши бизнесмены, а «оптовики».

«Ранее мы закупали маски по полтора рубля. Сейчас маски от тех же поставщиков идут по закупочной цене от 6 до 20 рублей. Спрос действительно есть, он продолжает расти, производители работают в усиленном режиме. Только в январе мы отгрузили в аптеки 160 тысяч штук. В декабре для сравнения мы отгружали 56 тысяч штук. И на сегодняшний день мы получили 150 тысяч масок», - прокомментировала ситуацию начальник отдела организации закупок одной из крупных аптечных сетей Ирина Алексеева.

А представители Росздравнадзора рассказали о том, как хитрят наши аптекари.

«Мы столкнулись со случаем, когда одна из аптек пыталась «хитрить». Маски закончились, и руководство аптеки просто отправило фельдшера в соседний магазин, а затем выставило на продажу в аптеке. Разумеется, эти маски продавали без сопроводительных документов и сертификатов соответствия, на что и пожаловались добросовестные граждане. Сейчас ситуация решена», - рассказала представитель Росздравнадзора по Волгоградской области.

На данный момент в медучреждениях запас масок и необходимых противовирусных лекарств предостаточный. Так заверила проверяющих зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Марина Гаврилова. И вообще ситуация в регионе спокойная.

«В целом ажиотажа нет - эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная. Фиксируются сезонные вспышки ОРВИ, карантина в области также нет», - пояснила Гаврилова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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