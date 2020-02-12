В Астрахани полицейские спасли мужчину, который едва не сорвался с моста

В минуты отчаяния некоторые люди способны на самые глупые поступки, даже попрощаться с жизнью. Одного такого вчера чудом спасли астраханские полицейские. Они буквально вытянули мужчину с того света.

Жизнь спас случай. В дежурную часть Астраханского ЛО МВД России на транспорте позвонили очевидцы и рассказали, что по железнодорожным путям у станции Трусово Приволжской железной дороги бездумно бредет мужчина. На место тут же отправились старший следователь Астраханского ЛО МВД России на транспорте майор юстиции Рамиль Утешов и два сотрудника отделения по охране общественного порядка Астраханского ЛО МВД России на транспорте – прапорщик полиции Руфат Чентимиров и старший сержант полиции Руслан Мурзагалиев.

Пока правоохранители добирались на станцию, от дежурного поступила новая информация - мужчина ушел с путей на Старый мост через Волгу. Полицейские уже заподозрили неладное. Чтобы предотвратить самое страшное, майор юстиции Рамиль Утешов решил позвонить отчаянному мужчине. Тот, на удивление, взял трубку, и стал жаловаться майору на трудные жизненные обстоятельства. Мол, руки опустились…

Следователь смог затянуть разговор и спас мужчину от глупого поступка. Фото управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

Следователь затягивал разговор, а в это время к астраханцу подоспели его коллеги. Мужчина уже перелез через ограждение моста и мог сорваться в любой момент.

- Утешов продолжал успокаивать собеседника по телефону, а полицейские незаметно подобрались к мужчине, подхватили его и перетянули через ограждение, - рассказывают «КП-Волгоград» в управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

Полицейские вызвали «скорую» и передали мужчину медикам. К тому моменту он уже немного успокоился, и поблагодарил спасителей, что уберегли его от необдуманного поступка.