2020-02-10T16:38:43+03:00
Спорт

Дочь волгоградского замгубернатора Валентина Косолапова взяла «золото» «Русской зимы»

Девушка одержала победу на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта ВФЛА.Фото с сайта ВФЛА.
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В минувшие выходные - 8 и 9 февраля - все внимание легкоатлетов было приковано к традиционным всероссийским соревнованиям «Русская зима», которые проходили в легкоатлетическом манеже ЦСКА. И, надо сказать, наши спортсмены не перестают удивлять: здесь опять было зарегистрировано несколько рекордов и лучших результатов европейского сезона. Есть чем похвалиться и волгоградским легкоатлетам: наши земляки завоевали сразу три награды - два «золота» и «бронза». Так, в беге на 400 метров не было равных Антонине Кривошапке. А в беге на 60 метров с барьерами в тройку призеров попал 22-летний волгоградец Максим Лобков. Но особенно блистала на соревнованиях повзрослевшая дочь экс-главы Волгограда, а ныне заместителя губернатора Волгоградской области Андрея Косолапова - Валентина Косолапова.

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Дочь волгоградского заместителя губернатора называют самой красивой прыгуньей
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На счету Валентины уже не одна победа на юниорских и молодежных соревнованиях. В 2015-м году она завоевала золотую медаль на Чемпионате Европы по легкой атлетике среди юниоров в тройном прыжке. И вот она опять на вершине пьедестала: на соревнованиях «Русская зима» Косолапова не просто взяла очередное «золото», она обошла прославленную чемпионку мира и Европы в помещении Екатерину Коневу. Валентина в последней, четвертой попытке прыгнула на 14,08 метра. У Коневой лучшей оказалась вторая попытка – 14,00 метров.

«Уникальная я девушка все-таки, - написала Валентина Косолапова на своей страничке в инстаграме после победы. - Кстати спасибо всем за поздравления с победой. Я никогда не была слабачкой».

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Валентина Косолапова не просто чемпионка, спортсменка, но и просто красавица
954 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Кстати, Валентину Косолапову считают не только одной из самых перспективных спортсменок Волгограда, но еще и одной из самых красивых легкоатлеток. Например, Рамблер назвал ее самой красивой прыгуньей. Да и сама девушка любит выкладывать в инстаграм свои модельные фотографии.

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У Валентины Косолаповой много достижений и поклонников
958 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

«Я конфетка, обо мне заботятся кондитеры», - шутливо иронизирует Валя.

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Валентина Косолапова успевает между тренировками делать модельные фото
1223 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

У нее, к слову, уже более 10 тысяч подписчиков, которые не жалеют эпитетов и похвалы для спортсменки, активистки и просто красивой девушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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