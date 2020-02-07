2020-02-07T09:10:04+03:00
Общество

Встречайте долгожданный KODA KAROQ в Волга-Раст-Октава

Давно ли вы вместе открывали новые горизонты
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Фото: Волго-Раст.Фото: Волго-Раст.
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Раскрашивали семейные выходные яркими красками? Возможно, пора сделать это. Выбрать особенный путь — нового S KODA KAROQ.

15 и 16 февраля 2020 года официальный дилер ŠKODA «Волга-Раст-Октава» приглашает Вас всей семьёй на долгожданную встречу с новым ŠKODA KAROQ, стать первыми и посетить Дни открытых дверей, посвящённые выходу нового кроссовера ŠKODA KAROQ. Оцените комфорт просторного салона и удобство ассистентов помощи водителю. Вдохновитесь его стильным дизайном.

Мероприятия пройдут с 11:00 по адресу: г. Волгоград, ул. К. Либкнехта, 19а, ДЦ «Волга-Раст-Октава».

Специально для вас:

- семейный квест

- увлекательные мастер-классы

- фотозона

- активности для самых маленьких

- угощения

- семейные тест-драйвы на Новом ŠKODA KAROQ

ŠKODA KAROQ – это новый, современный, компактный городской кроссовер. Автомобиль, позволяющий быть в тренде и стильным в городском пространстве (для поездок на шоппинг, в рестораны и кафе, для городской активной жизни), но при этом чувствующий себя легко и уверено и загородом. Автомобиль, который идеально подходит для всей семьи.

Каждая семья уникальна по-своему. И мы предлагаем Вам и Вашей семье выбрать свой – особенный путь – путь ŠKODA KAROQ.

Вы можете записаться на тест-драйв уже сейчас и пройти его одними из первых 15-16 февраля, в Дни открытых дверей. Запись по телефону: (8442) 55-14-14 или на сайте https://presentkaroq.volga-rast.ru/.

Внимание! Регистрация на мероприятие обязательна.

Дилерский центр «Волга-Раст-Октава»,

ул. Карла Либкнехта, 19а.

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