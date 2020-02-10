Ребенком его украл отец: волгоградец нашел мать спустя 20 лет

Сейчас этому волгоградцу 27 лет. Он с трудом читает, не умеет пользоваться гаджетами, имеет всего два класса образования и никогда не имел паспорта. Нет, он жил не в лесу, и не в горах, его не выкрали цыгане… Его 20 лет назад украл у матери собственный отец, и все эти годы прятал мальчишку. От всех.

История, которая в 21-м веке кажется нереальной, произошла в Волгоградской области в 2000-м году. Тогда мальчику было 7 лет. Родители его развелись и ребенок остался с матерью. Отец периодически навещал сына. Однажды, он забрал его на выходные к себе и они пропали.

Спустя два дня, когда мужчина не вернул ребенка бывшей супруге, она забила тревогу. Волгоградка отправилась по адресу, где он проживал, но обнаружила лишь пустой запертый дом. Соседи рассказали, что волгоградец забрал свою престарелую мать с сыном и уехал. Куда, никто не знал. Женщина обратилась в полицию, однако, поиски «пропавших» не дали результата.

Как выяснилось только сейчас, волгоградец переехал в Ростов-на-Дону.

- Жильё купить им не удалось и в течение длительного времени они вынуждены были скитаться: снимали недорогие комнаты, дачи в зимний период, жили в гаражах. Мальчик успел закончить только два класса, больше его в школу отец не повел. Вместо этого отправил работать, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Все эти годы мальчишка работал то на автомойках, то дворником, то стекла на машинах мыл, то разнорабочим подрабатывал. При этом они с отцом и пожилой бабушкой постоянно меняли места жительства. Мужчина был настоящим извергом - он регулярно бил сына и старушку-мать. Все деньги, которые ребенок зарабатывал, отец забирал. Ребенок часто голодал. Пару лет назад умерла бабушка, и жизнь юноши вообще превратилась в ад. Но вскоре полиция задержала отца за незаконный оборот наркотиков. Мужчину отправили в колонию. Так уже взрослый парень к 20-ти годам остался совсем один - без документов, без поддержки и помощи.

Молодой человек вырос достаточно замкнутым, мало с кем общался, но недавно его историю узнали коллеги на автомойке. Именно они и убедили парня разыскать свою мать. Зарегистрировали его в социальных сетях в интернете и помогли там найти маму.

- Мужчина написал ей о том, что произошло и свое местонахождение. Волгоградка тут же приехала к сыну. Так он оказался во Фролово Волгоградской области. Туда в полицейский отдел и пришла женщина. Она рассказала эту историю и попросила помочь с получением паспорта для сына. Сегодня, 10 февраля 2020 года, после установления личности, сотрудники полиции Межмуниципального отдела МВД России «Фроловский» впервые вручили паспорт гражданина Российской Федерации 27-летнему мужчине, - сообщают в региональном Главке.

Годы скитаний позади. В 27 лет его жизнь только начинается.