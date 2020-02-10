Волгоградка Наталия Бутусова споет за Марию Аронову в фильме «Лёд 2»

Фильм Жоры Крыжовникова «Лёд 2» выйдет на экраны в День влюбленных, 14 февраля 2020 года. Зрителей ждет продолжении истории любви фигуристки и хоккеиста в исполнении Аглаи Тарасовой и Александра Петрова. Задействована в народном кинохите и волгоградка Наталия Бутусова. Героиня Марии Ароновой будет петь в фильме голосом нашей землячки. В Волгограде и за его пределами ее знают как участницу телешоу «Голос 60+» и «Модный приговор», руководителя студии «Джем» и педагога Ирины Дубцовой.

Наталия Бутусова Не обижай меня - Нокауты - Голос60+ - Сезон 1.

В фильме «Лед» было много музыки. И все песни пели герои. «Лед 2» не станет исключением. Среди саундтреков второй части – трогательная «Сансара» в исполнении группы «Непоседа» и Басты, «Нас не догонят» группы Тату.

Запись на студии была еще летом. Фото: из личного архива героини

- В фильме многое связано с озером. Поэтому тренер по фигурному катанию, героиня Марии Ароновой, будет петь «Озеро надежды». На шоу «Голос» я исполняла песню Пугачевой, так что редакторы уже представляли, как это будет звучать, и предложили мне попробовать. Здесь в Волгограде записали несколько вариантов и отправили. А уже летом я ездила на студию в Москву. Так что процесс этот не быстрый, - рассказала «КП-Волгоград» Наталия Бутусова.

Наталия не впервые исполняет песни Пугачевой. Фото: из личного архива героини

Наталия Бутусова всю жизнь поет сама и учит петь других. В свое время она объездила с концертами всю страну. Выступала с Кобзоном и Лещенко. Но затем вышла замуж и осталась в Волгограде.

Наталия и группа "Странники" 8 февраля выступали в Волгограде на концерте "Орган+рок". Фото: из личного архива героини

В студии «Джем» она уже почти четверть века раскрывает юные таланты. Ее ученики выигрывают престижные музыкальные конкурсы. Среди выпускников есть и известные исполнители, в том числе Ирина Дубцова, Прохор Шаляпин и многие другие.