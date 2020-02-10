В Котельниково изучают возможность модернизации объектов здравоохранения

Одновременно с освоением месторождения и строительством нового горно-обогатительного комбината предприятие российского предпринимателя Андрея Мельниченко осуществляет большую социальную программу. В городе Котельниково уже построены новый жилой район, детский сад, возведены новые и модернизированы уже имеющиеся объекты инженерных коммуникаций - компания «ЕвроХим» производит серьезные вложения в развитие местной инфраструктуры в рамках добровольно взятых на себя обязательств по повышению качества жизни в городах присутствия.

В январе 2020 года исполнительный директор Евгений Сахаров и руководители профильных подразделений ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», глава Котельниковского района Сергей Понкратов, представители муниципалитета, главный врач Котельниковской центральной районной больницы обсудили возможность реализации нового проекта по развитию на территории района объектов здравоохранения. Во время встречи руководители провели оценку методов реализации проекта, осмотрели предполагаемое место строительства, изучили различные варианты благоустройства.

В качестве возможного формата сотрудничества при осуществлении этого проекта участники совещания рассмотрели вариант государственно-частного партнерства. Ранее в рамках этого направления компания построила в городе Котельниково инженерные сети жилого района «Дубовая роща», сооружения хозяйственно-питьевого назначения, очистные сооружения, а также путепровод через железную дорогу в районе станции Гремячая.

Усилия предприятия по развитию города были учтены при подписании специального инвестиционного контракта, который был заключен между МХК «ЕвроХим», министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Волгоградской областью в 2016 году.

В рамках спецнивестконтракта предприятие получило возможность не только быстрее окупить значительные капитальные вложения в производственный проект и обеспечить возможность новых инвестиций, но и реализовать важные программы по развитию социальной инфраструктуры в регионе.