2020-02-10T11:40:01+03:00
Происшествия

В Астраханской области перевернулся катер: двое погибли

24-летнему сыну хозяина лодки удалось спастись
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Поиски погибших начались с восходом солнца.Поиски погибших начались с восходом солнца.Фото: Александр КУЛИКОВ
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Вечером в воскресенье, 9 февраля, у правого берега реки Чурка затонул одиннадцатиметровый катер типа «Метчик». Произошло это неподалеку от поселка Володарский Астраханской области. На борту судна в этот момент было три человека: 56-летний хозяин лодки, его 30-летняя подруга и 24-летний сын. Лишь молодому человеку удалось спастись – он вовремя успел спрыгнуть с лодки. Двое его спутников были в каюте и пошли на дно вместе с катером. Их тела еще не нашли. С восходом солнца 10 февраля на реке Чурка началась поисковая операция, тела погибших ищут водолазы.

Поисковые мероприятия начались с 9 часов утра, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Камызякским МрСО следственного управления СКР по Астраханской области проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение, - сообщил «КП-Волгоград» официальный представитель ведомства Андрей Хегай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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