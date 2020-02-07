2020-02-07T16:38:12+03:00
Экономика

АО «Российский аукционный дом» сообщает

Электронный аукцион, назначенный на 26 марта 2020 года по Лоту №6 (РАД-201024) отменен
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Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает об отмене электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский») на право заключения договора аренды объектов нежилого фонда, являющихся собственностью ПАО Сбербанк, по Лоту№6 (РАД-201024), назначенного на 26.03.2020г.:

Лот 6:Объект 1: Сберегательный банк РФ, назначение: нежилое, площадь: 485,8 кв.м, количество этажей: 3, в том числе подземных 1, кадастровый номер 34:06:250010:1374, расположенное по адресу: Волгоградская область, Еланский р-н, р.п. Елань, ул. Льва Толстого, д. 42;

Объект 2: Гараж, назначение: нежилое здание, кадастровый номер 34:06:250010:2128, площадь: 111,4 кв.м, расположенный по адресу: Волгоградская область, Еланский р-н, р.п. Елань, ул. Льва Толстого, д. 42;

Объект 3:Гараж, назначение: нежилое здание, кадастровый номер 34:06:250010:2129, площадь: 39,8 кв.м, расположенный по адресу: Волгоградская область, Еланский р-н, р.п. Елань, ул. Льва Толстого, д. 42.

Целевое назначение Объектов: нежилое.

Срок договора аренды: 11 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объектов.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 6 –

65 160 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 6 –

43 440 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 65 160 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 2 172 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на понижение – 4 344 руб. 00 коп.

Имущество находится на торгах по продаже.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.

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