17 февраля в 19:00 канал СТС начнёт показ драмеди «Филатов»

Востребованного гинеколога Филатова (Фёдор Бондарчук) окружают эффектные героини в исполнении самых ярких актрис российского кинематографа — Олеси Судзиловской, Марии Ароновой, Галины Польских, Юлии Топольницкой, Алины Алексеевой и других. Мужскую половину сериала представят: Максим Лагашкин, Егор Корешков и Эммануил Виторган.

Фото: СТС.

По сюжету доктора Андрея Филатова — первоклассного гинеколога, любимца женщин, но при этом верного семьянина — внезапно бросает жена Алиса. Пытаясь заполнить пустоту, возникшую с её уходом, Филатов начинает искать себе новую любовь. Но чем больше он узнаёт девушек, тем больше понимает: его жена абсолютно идеальна, и её во что бы то ни стало надо вернуть.

Фото: СТС.

Главную женщину в жизни Филатова сыграла Олеся Судзиловская, которая признавалась, что Фёдор Бондарчук стал для неё открытием прошлого года: «Я покорена им уже очень давно, ещё со студенческой скамьи. Мне кажется, что даже просто оказаться рядом с Фёдором мечтают все женщины. Роль Алисы позволила мне это сделать. Я счастлива!»

Романтические сцены с участием известного режиссёра ожидали и Алину Алексееву. «У меня небольшая роль в сериале, зато какая! Я играю крутую барменшу с татуировками, с которой Филатова связывают двусмысленные отношения», — делится актриса.

Фото: СТС.

Роль единственной женщины, не очарованной популярным врачом, исполняет Мария Аронова, которая стала обаятельным секретарём Лорой Палной. «Мне кажется, такую героиню я никогда не играла. Она сексуальна, молода не по годам, свободна в своём выборе и в том, что говорит и делает. И мне нравится наш дуэт с Федей! Его Филатов красавец, брутал, знаменитый гинеколог. Но моя Лора воспринимает его как младшего брата и друга», — говорила народная артистка. На съёмках актрису ожидали и внешние перемены: в кадре Аронова появится с яркой красной помадой и объёмными ресницами, в кокетливых блузах с большими бантами и стильных пиджаках.

Фото: СТС.

Главное место съёмок — современную клинику — изображали декорации площадью в 600 квадратных метров. Художники создали палату интенсивной терапии, двухместную палату, палату люкс, кабинет Филатова, кабинет его жены Алисы, коридор, лифт, ординаторскую и кабинет УЗИ. «Нам хотелось, чтобы визуально всё выглядело точно и стерильно, вплоть до таких нюансов, как кнопка вызова медперсонала», — комментирует художник-постановщик Герман Белан.

Увидеть, как Фёдор Бондарчук кокетничает с пациентками и решает медицинские загадки, зрители смогут 3 февраля на more.tv и с 17 февраля в эфире канала СТС.

«ФИЛАТОВ»

Мужские проблемы женского доктора

Производство: «МЕДИАСЛОВО»

Жанр: ДРАМЕДИ

Хронометраж: 24 МИНУТЫ

Кол-во серий в сезоне: 21 СЕРИЯ

Режиссер-постановщик: МАКСИМ СВЕШНИКОВ

Оператор-постановщик: ВАСИЛИЙ ГРИГОЛЮНАС

Генеральные продюсеры: ВЯЧЕСЛАВ МУРУГОВ, АНТОН ФЕДОТОВ

Продюсеры: ЕКАТЕРИНА ЛАСКАРИ, ЮЛИЯ РАЗУМОВСКАЯ

Креативный продюсер: ИЛЬЯ БУРЕЦ

Авторы сценария: МАКСИМ СВЕШНИКОВ, МИХАИЛ ЗУБКО, МАРИЯ ТРУБНИКОВА, АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВ

В ролях: ФЁДОР БОНДАРЧУК, ОЛЕСЯ СУДЗИЛОВСКАЯ, ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ, ЭММАНУИЛ ВИТОРГАН, ЕГОР КОРЕШКОВ, МАРИЯ АРОНОВА, ПЁТР РОМАНОВ, МАКСИМ ЛАГАШКИН, МАРТА ТИМОФЕЕВА, АЛИНА БУЛЫНКО, АЛЕКСАНДРА ВЛАСОВА и др.

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