Кто такой страховой представитель?

Одной из целей проекта является формирование системы защиты прав пациентов.

Контрольные функции по соблюдению и защите прав пациентов, по получению от них обратной связи в виде соцопросов Правительство РФ возложило на фонды ОМС и страховые медицинские организации.

Для этого в Филиале ООО «Капитал МС» в Волгоградской области имеются все необходимые ресурсы: обширная сеть офисов, штатные и внештатные врачи-эксперты, методические материалы для специалистов в виде карты дефектов медицинской помощи, в т. ч. онкологической, специально созданные отделы по защите прав застрахованных и информационного сопровождения на всех этапах оказания медицинской помощи, разработаны анкеты для соцопросов.

В компании работают страховые представители (СП) 1-го, 2-го и 3-го уровней, которые способны квалифицированно проконсультировать, организовать каждому обратившемуся необходимую медицинскую помощь, восстановить нарушенные права через экспертные мероприятия в досудебном и судебном порядке и вселить в пациента уверенность в том, что он не одинок в своей проблеме.

Своевременное обращение к Вашему страховому представителю может спасти Вас не только от неправомерных финансовых расходов при получении медицинской помощи, но и может спасти Вашу жизнь!

В случае возникновения вопросов по обязательному медицинскому страхованию рекомендуем обращаться к страховым представителям контакт -центра в Волгоградской области.

Сохраните здоровье с нами!

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

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Телефон контакт-центра в Волгоградской области: (8442) 55-01-65 (звонок бесплатный).

Центральный офис филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области: г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 30а.

8-800-100-81-02 (круглосуточно)

Сайт: www.kapmed.ru.

Лицензия - ОС№ 3676-01 от 16.11.2018 ЦБ РФ без ограничения срока действия.

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