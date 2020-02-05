2020-02-05T12:35:10+03:00
Общество

Масок нет даже на складе: из-за страха заразиться коронавирусом волгоградцы опустошили полки в аптеках

Но найти средства защиты от вирусов в городе не проблема
Екатерина МАЛИНИНА
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Волгоградцы маски скупают, но пока не спешат ими пользоваться.Волгоградцы маски скупают, но пока не спешат ими пользоваться.
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Коронавирус продолжает свое шествие по планете: сейчас заражено более 17 тысяч человек в 20 странах. В нашей стране пока у двух людей врачи подтвердили опасную болезнь. И россияне побежали в аптеки. Во многих городах купить маску – самое простое и недорогое средство защиты – настоящий квест. У производителей заказы увеличились в 2-3 раза, следуя за спросом. Где-то даже ограничили количество штук в одни руки. «Комсомолка» изучила ситуацию в Волгограде.

Первым делом заглянула в аптеки в родном Кировском районе. В аптеке «Здоровье» приветливый фармацевт продала мне упаковку из 5 штук за 24 рубля.

- Осталось немного, но пока есть. Особенно много берут в последние дни. Давно такого спроса не было.

В «Клевере» мне повезло: осталась последняя пачка. Дороговато: 60 рублей за шесть штук.

- А когда еще завезут?

- В ближайшее время не будет. У поставщиков нет. Слишком высокий спрос.

На горячей линии сети аптек «Волгогофарм» только в одном Ворошиловском районе перечисляют пять точек, где я смогу купить нужный товар. Цена: 60 рублей за 10 штук.

В Центральном районе ситуация с масками похуже. В «Мелодии здоровья» мне предлагают взять поштучно по 10 рублей за маску или пять штук за 80 рублей.

- А почему так дорого?

- Может, производитель такой. Берите, пока и эти не разобрали.

Ни в одной из аптек «Вита» купить желаемый товар не получилось.

- Мы заказываем их раз в три дня. Зайдите в пятницу, может, и привезут, - предлагает медик.

Самыми большими скептиками оказались фармацевты в «Аптеке со склада».

- Какие маски, девушка? Вы что, телевизор не смотрите. Их нет, и в ближайшее время не будет. Склады пустые. Слишком большой спрос. У нас и противовирусные препараты раскупают очень быстро. Люди коронавируса боятся. В прошлом году такого не было даже в самый пик эпидемии ОРВИ и гриппа. Вот только кто-нибудь в этих масках ходит?

И фармацевт права. Волгоградцев можно увидеть в масках только в больнице. В общественном транспорте – в рассаднике вирусов – ни одного «защищенного». Ради эксперимента доезжаю до центра экипированная черной маской (какую продали), образуя вокруг безопасное пространство. Так что маски горожане покупают «про запас», сами создавая ажиотаж и позволяя аптекам поднимать цены. Большой спрос - возможность заработать.

Ну а тем, кто сильно паникует из-за отсутствия масок, всегда можно сделать ватно-марлевую повязку по-старинке, как учили на уроках ОБЖ или НВП. Не столь удобно, но результат тот же.

ВАЖНО

Кстати, существуют определенные условия, как носить маску. Одна маска защищает не более 2 часов. После этого ее надо выбросить. Носить маску на улице не имеет смысла: вирус гибнет на холоде. Необходимо, чтобы маска плотно прилегала к лицу, так риск попадания капель слюны и слизи к вам в организм, снизится. Но она не дает полной гарантии и защиты от вирусов, в том числе и от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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