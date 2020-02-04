2020-02-04T15:51:26+03:00
Общество

«Ростелеком» провел турнир по игре «Что? Где? Когда?» с помощью видеоконференцсвязи

Вопросы и задания, на которые предлагалось ответить игрокам, были посвящены в том числе цифровой среде и телеком-отрасли
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Фото: Ростелеком.Фото: Ростелеком.
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«Ростелеком» организовал турнир в формате видеоконференцсвязи (ВКС), который состоялся 3 февраля 2020 года в студиях национального цифрового провайдера. В интеллектуальном поединке на кубок компании сразились студенты Волгоградского и Северо-Осетинского государственных университетов.

Студенческие игры «Что? Где? Когда?» с использованием сервиса ВКС между различными вузами и городами ЮФО уже стали традиционными. Впервые такой формат игры состоялся в 2015 году, тогда были применены современные технологии связи, звук и изображение передавались в режиме онлайн на высокой скорости, благодаря чему удалось создать единое пространство для команд и ощущение присутствия. По итогам первой встречи было принято решение сделать мероприятие традиционным и расширить его географию.

«Объединяя студентов из разных городов посредством игры и наших технологий, мы создаем не только возможность неформального общения, но и стимулируем интерес к телеком-отрасли, поощряем ребят узнавать больше о принципах работы цифровых сервисов и развиваться в ногу со временем. Уверен, что у этого формата игры большой потенциал, и список вузов-участников будет постоянно расширяться», – отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Вопросы и задания, на которые предлагалось ответить игрокам, были посвящены широкому кругу тем, в том числе – цифровой среде и телеком-отрасли. В ходе турнира команды-участники продемонстрировали высокий уровень знаний в различных научных областях. В итоге упорной интеллектуальной борьбы победу одержала команда Волгоградского государственного университета, опередив соперников из Северной Осетии. Но по признанию студентов, ценнее победы было интересное межвузовское общение, комфортная обстановка, возможность проявить себя и найти единомышленников. Всех участников ждали призы и подарки от «Ростелекома» и приятные бонусы.

«Турнир прошел как всегда на высоком уровне. Мы получили большое удовольствие. Конечно, было сложно, но очень интересно. Спасибо “Ростелекому” за отличную идею и прекрасную организацию. Вообще, очень приятно, что для нас стараются, организовывают мероприятия подобного уровня. Было здорово пообщаться с такими же студентами из другого города, помериться интеллектом, сравнить себя с другими, подумать, как двигаться и развиваться дальше», – поделился Григорий Любименко, капитан команды «Что? Где? Когда?» Волгоградского государственного университета.

«Ростелеком» большое внимание уделяет работе с молодежным и студенческим сообществом. В активе компании – участие в работе профильной кафедры Волгоградского государственного университета, организация экскурсий на объекты телеком-инфраструктуры, поддержка праздничных мероприятий, в числе которых День студента, и многих других социальных проектов.

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