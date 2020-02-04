2020-02-04T09:13:56+03:00
Общество

На Второй продольной Волгограда появятся бетонные отбойники

Подготовительные работы начались на улице Колосовой в Кировском районе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Дорожники уже приступили к подготовительным работам.Дорожники уже приступили к подготовительным работам.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Бетонное барьерное ограждение для разделения встречных потоков транспорта вскоре появится на Второй продольной в Кировском районе Волгограда. Почти километровая разделительная линия пройдет по улице Колосовой на участке между улицами Изоляторной и Лавровой. Подрядчик уже приступил к подготовительным работам.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, сначала на разделительной полосе фрезой вырежут траншеи. Затем в них установят более 220 бетонных блоков типа «Нью-Джерси». По верхнему краю барьера отбойника пустят световозвращающие маркеры, чтобы водители видели его в темноте.

- Вес каждого блока составляет порядка 2,5 тонны. Такое ограждение способно полностью предотвратить встречные лобовые столкновения и уменьшить вероятность опрокидывания при ДТП, - поясняют чиновники.

Также в 2020 году в Волгограде обновят 20 перекрестков в разных районах города: установят более 80 новых консолей для светофоров и почти полтора километра барьерного ограждения. Это не изменит схемы движения, но должно снизить аварийность на дорогах.

Металлические консоли для светофоров уже начали монтировать на улице Довженко в Красноармейском, Мясникова и Николая Отрады в Тракторозаводском районе. Появятся они и на перекрестках улиц Рокоссовского и Ткачева, проспекта Жукова и улиц К. Либкнехта и Качинцев в Дзержинском. На юге Волгограда также оснастят новинкой перекрестки проспекта Героев Сталинграда и улиц Пролетарской и Гражданской. Добавят консолей и в Ворошиловском: они появятся на пересечении улиц Неждановой и Автозаводской, Рабоче-Крестьянской и Огарева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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