В Волгограде стая собак атаковала женщину с ребенком возле «торгушки»

Ситуация с бродячими собаками в городе становится хуже с каждым днем. Количество стай только прибавляется, так и количество собак в них. И не все из этих животные милые и пушистые. Одна из агрессивных стай вот уже не первую неделю охраняет территорию возле «торгушки». Многих посетителей она воспринимает как врагов и претендентов на ее территорию. В службу отлова звонили и прохожие, и дирекция магазина.

По данным администрации Волгограда, в прошлом году специальная служба в сопровождении полицейского днем забрала оттуда двенадцать собак. Но животных меньше не стало – на это место пришла новая стая, которая находит еду в многочисленных мусорках в округе. И она не менее агрессивна, чем первая.

- Мы шли с дочкой возле торгового центра, когда нас окружили псы. Они стали бросаться, громко лаяли. Чувствовали себя хозяевами. Слава богу, не покусали. Но было по-настоящему страшно. Данным вопросом должны заниматься соответствующие инстанции. В городе должны быть приюты, стерилизация, чипировние. Но только в том случае, если это не агрессивные животные. У нас же, судя по количеству бездомных собак в городе, этим мало кто занимается. Стаи стали «достопримечательностью» Волгограда, - говорит Лилия Володина.

Но проблемой занимаются – исходя из тех денег, что выделяет бюджет. В прошлом году у службы отлова собак и благоустройства был контракт с приютом «Дино». Первые собирали по городу стаи, неагрессивных псов передавали зоозащитникам (за год около 1200 особей), которые за бюджетные деньги их стерилизовали и чипировали. Животных с бирками в ушах отпускали на волю. Но в этом году из-за бюрократических проволочек (долгие аукционы) контракта до сих пор нет.

- Всех отловленных собак «Служба отлова и благоустройства» оставляет пока у себя. Сейчас там более 200 животных и с каждым днем становится все больше. Настоящий ад для животных, - говорит Анжела Макарова, руководитель приюта «Дино».

ЖИВОДЕРЫ

А на улицах города по последним данным более 20 тысяч особей. К сожалению, находятся те, кто решает вопросы живодерскими методами. На днях в Ерзовке Городищенского района нелюди отравили несколько собак.

- К полицию поступило два заявления. Одно от мужчины, он нашел мертвых бездомных собак, второе заявление от женщины. Ее домашнее животное что-то съело на улице и пришлось спасать собаке жизнь. Полицейские проводят проверку по обоим заявлениям, - сообщили «КП-Волгоград» в полиции.

- Наш волонтер за свои деньги стерилизовал несколько собак. Выпустил потом на улицу с чипами, и находит через какое-то время их отравленными. Это страшно и жутко, - возмущается Анжела Макарова. - Теперь за свои деньги сделал экспертизу, которая показала, что животных действительно отравили. Надеюсь, полиция примет эти данные и возбудит уголовное дело.

Свидетелей преступления нет, так что шансов, что догхантеров найдут, очень мало. Да и сложности законодательной системы, которая приравнивает собаку к имуществу, не позволяют рассчитывать на быстрый и благополучный ход расследования.

- Я сейчас живу в Японии. Там каждое животное на учете: что кошки, что собаки, о них заботятся и стараются забирать в семьи. Значит, цивилизованное решение проблемы возможно! Просто надо ей заниматься, - делится своим мнением волгоградка Лилия Володина.

Заниматься власти обещают.

- Денег выделили больше, чем в прошлом году: 10,5 миллионов рублей. Почти поровну из городского и областного бюджетов. С 1 января 2020 года по закону («Об ответственном обращении с животными» № 498-ФЗс от 27 декабря 2018 года) устанавливается новый порядок обращения с безнадзорными животными. После отлова с улиц собаки подлежат стерилизации, вакцинированию, чипированию и возвращению в прежнее место обитания, - прокомментировали в мэрии Волгограда.

Медленно, но верно город должен прийти к тому, что животных на улице станет меньше. Только дождаться бы непокусанными.