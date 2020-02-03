В «Родниковой долине» построят новую дорогу за 177 миллионов

В Советском районе Волгограда продолжает расти новый жилой комплекс «Родниковая долина» - жилые дома, школа, детсады. Не на последнем месте и вопрос транспортной доступности. В прошлом году здесь построили дорогу на улице Курсекова, которая соединила улицы Джабаева и Грибанова. В 2020 году приступят к третьему этапу - построят еще один участок дороги на улице Родниковой. Новая автомагистраль обеспечит жителям «Долины» выезд на Вторую продольную. В Волгограде уже объявили аукцион по отбору подрядчика, который займется строительством. Обойдется 1,2 километра новых дорог почти в 177 миллионов рублей. Завершить работы и открыть проезд для автомобилистов должны к декабрю 2020 года.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы, построят в 2020 году «Родниковой долине» две дороги общей длиной в 1263 метра. На улице Родниковой сделают 657-метровый участок автомагистрали с шириной проезжей части в 16 метров, которую пустят по насыпи. По краю дороги предусмотрели двухметровый тротуар и даже велодорожку. А на спуске к автобусной остановке сделают лестницу, которая будет дублироваться тротуаром для колясочников.

Еще 607 метров дороги построят на улице местного значения в жилом массиве в границах улиц Добрушина и Тюленева. Она будет уже – две полосы по три метра. По краю пойдут полутораметровый тротуар и слева - водоотводная канава, укрепленная бетоном. Здесь будет и парковка на 196 машиномест.

На новых дорогах также предусмотрены ливневки, освещение и перильное ограждение, установка дорожных знаков и разметка, вокруг должны обустроить газоны.

Большую часть средств на новую дорогу выделили из федерального бюджета – 173,5 миллиона, субсидия из областной казны – 2,8 миллиона, и в бюджете Волгограда на стройку заложили почти 708 тысяч рублей.

Подрядчику придется сильно постараться. Ведь на все работы длительная гарантия. Устранять все дефекты земляного полотна, основания и водоотвода, лестницы и парапета придется в течение 8 лет. Гарантия на нижний слой покрытия – 5 лет, а за верхний слой подрядчику придется отвечать целых 7 лет.